Спасатели предупреждают: завтра в городе раздастся вой сирен

Спасатели будут проверять системы оповещения

Завтра, 20 марта, в Ярославле прозвучит вой сирен. Однако управление МЧС по Ярославской области призывает горожане не поддаваться панике. Спасатели всего лишь будут проверять, хорошо ли работает система оповещения о чрезвычайных ситуациях.

— 20 марта будет проверка готовности системы оповещения с включением устройств уличной звукофиксации. Сохраняйте спокойствие, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

SMS с предупреждением о включении сирен спасатели уже начали рассылать ярославцам.

В Ярославской области для оповещения о чрезвычайных ситуациях или военных действиях установлены 205 громкоговорителей и 210 электросирен.

Недавно весь город взбудоражило другое заявление от МЧС: в Ярославле повышен уровень радиации.