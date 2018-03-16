Обвиняемый в смертельном ДТП на Октябрьском мосту: «Лучше бы я сам погиб»

В аварии погиб 29-летний Сергей Тетерин

— Вот такой мужик! — показывая большой палец, говорит о своём начальнике Джамби, торговец на рынке. — Я его знаю давно. Не мог он пьяным за руль сесть. Он ведь взрослый человек, не мальчик.

Джамби говорит о мужчине, которого обвиняют в смертельном ДТП на Октябрьском мосту в Ярославле. Тогда «Тойота», за рулём которой сидел обвиняемый, вылетела на встречку и столкнулась с «Ауди». Авария была страшной. Машины — всмятку, 29-летний Сергей Тетерин, сидевший за рулём немецкого авто, погиб мгновенно.

55-летний Джафар (имя изменено. — Прим.ред.) уже 17 лет работает в администрации одного из рынков Ярославля.

— Я до сих пор очень переживаю. Очень жаль родных, погиб молодой парень. Честное слово, лучше бы со мной это произошло. Моим близким было бы проще, чем тем родственникам, — Джафар не отказался от разговора.

Правда, от камеры прятался.

— Нет-нет, снимать не надо. Это и следствию может навредить, и родственники могут увидеть. Им сейчас ещё очень больно. Я предлагал свою помощь, через адвоката, с первого дня, как это случилось. Но они пока на контакт не идут. Я их понимаю. Надо, чтобы время прошло, — разводит руками Джафар.

После ДТП мужчину задержали, но сразу отпустили, сославшись на его серьёзное заболевание.

— У меня сахарный диабет, — признаётся Джафар.

Диабет, действительно, дело нешуточное. Но как же так получилось, что он сел за руль пьяным? Ведь при любом серьёзном заболевании алкоголь противопоказан.

— Вы знаете, я даже не помню, — говорит Джафар. — Не знаю, как так получилось.

— Неужели вы настолько пьяным были? — удивляемся мы.

— Я в тот день почувствовал себя плохо. Два дня, как вышел из больницы. Померил сахар, а у меня 12,5. Это много. Я думаю: «Надо сбить». У нас был тогда корпоратив на работе. Я выпил 100 грамм коньяка. Ну не мог я, взрослый мужчина, от 100 грамм быть пьяным. Плохо стало, как будто сознание помутнело. Я сознательно в машину никогда бы не сел, — утверждает Джафар.

Тут же он добавляет: «Не хочу, чтобы мои слова выглядели, как оправдание. Я вину сразу признал. Раз я бы за рулём, значит, я и виноват».

Водительский стаж у Джафара приличный — с 1986 года. Мужчина утверждает, что за всё это время до того злополучного вечера не совершил ни одного ДТП.

— А вы сейчас тоже за рулём ездите? — спросили мы у Джафара.

— Нет, вы что. За руль, наверное, никогда больше не сяду, — отвечает он. — Даже и не думал, что так может в жизни получиться…

Комментарий специалиста

— Если человек совершил тяжкое или особо тяжкое преступление, то даже наличие серьёзного заболевания не причина оставлять человека на свободе. Поскольку в СИЗО есть медперсонал, который может в любую минуту оказать помощь. Обвиняемого могут освободить в том случае, если болезнь критическая — например, онкология 3–4 стадии, когда требуется химиотерапия или операция. Сахарный диабет — это не причина оставлять человека на свободе. На моей практике, арестовывали даже инвалидов, — рассказал ярославский адвокат Рустам Халатян.

Напомним, смертельное ДТП произошло 22 декабря на Октябрьском мосту. Погибший в аварии Сергей Тетерин ехал в тот вечер с корпоратива жены. После ДТП выяснилось и то, что ранее сам Сергей был лишён водительских прав за пьяную езду.