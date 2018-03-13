На родителей, занявшихся сексом при ребёнке, возбудили дело за распространение порно

Пара устроила онлайн-трансляцию своих любовных утех

Ярославским родителям, устроившим порно с прямой трансляцией в интернете на глазах у ребёнка, вернули дочь. Девочка некоторое время провела в реабилитационном центре, где с ней работали психологи.

— В отношении родителей возбудили административное дело о ненадлежащем воспитании ребёнка. А также Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении порнографии, — рассказал 76.ru уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин. — Семью поставили на учёт как неблагополучную, со своей стороны мы разрабатываем рекомендации по работе с ними.



Как уточнил омбудсмен, жизни и здоровью девочки сейчас ничего не угрожает.

Видео с утехами молодой семьи, которое они записали в середине февраля, вызвало гнев в соцсетях. Одна небольшая, но важная деталь зацепила пользователей — когда родители занимались сексом и вели онлайн-трансляцию в интернете, на кухню вошла их маленькая дочь. На ребёнка увлеченные друг другом родители внимания особого не обращали.

Мнение психолога о скандале с порнотрансляцией: чем это может обернуться для ребенка.