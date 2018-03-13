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На родителей, занявшихся сексом при ребёнке, возбудили дело за распространение порно
13 марта 2018 13:29
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Ярославским родителям, устроившим порно с прямой трансляцией в интернете на глазах у ребёнка, вернули дочь. Девочка некоторое время провела в реабилитационном центре, где с ней работали психологи.
— В отношении родителей возбудили административное дело о ненадлежащем воспитании ребёнка. А также Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении порнографии, — рассказал 76.ru уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин. — Семью поставили на учёт как неблагополучную, со своей стороны мы разрабатываем рекомендации по работе с ними.
Видео с утехами молодой семьи, которое они записали в середине февраля, вызвало гнев в соцсетях. Одна небольшая, но важная деталь зацепила пользователей — когда родители занимались сексом и вели онлайн-трансляцию в интернете, на кухню вошла их маленькая дочь. На ребёнка увлеченные друг другом родители внимания особого не обращали.
Мнение психолога о скандале с порнотрансляцией: чем это может обернуться для ребенка.
Фото: Vk.com
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