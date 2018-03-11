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На трассе Ярославль — Углич на ходу загорелся автобус с пассажирами
11 марта 2018 17:48
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Сегодня на трассе Ярославль — Углич на ходу вспыхнул пассажирский автобус. Черный дым поднимался над дорогой. Из-за полыхающего автобуса на трассе образовалась пробка.
— Это был рейсовый автобус. Его потушили, а пассажиры успели выйти, — рассказал очевидец произошедшего Антон Ладыгин.
Люди пересели в следующий автобус, который шёл из Большого Села.
Фото: Антон Ладыгин
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