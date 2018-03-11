На трассе Ярославль — Углич на ходу загорелся автобус с пассажирами

Из-за пожара образовалась пробка

Сегодня на трассе Ярославль — Углич на ходу вспыхнул пассажирский автобус. Черный дым поднимался над дорогой. Из-за полыхающего автобуса на трассе образовалась пробка.

— Это был рейсовый автобус. Его потушили, а пассажиры успели выйти, — рассказал очевидец произошедшего Антон Ладыгин.

Люди пересели в следующий автобус, который шёл из Большого Села.