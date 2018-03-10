Водитель на «Субару-Форестер» прокатил женщину по лобовому стеклу

Женщина подлетела на лобовое стекло

Ночью в Ярославле «Субару-Форестер» сбил женщину. Авария произошла около часа ночи у дома №15 по улице Дачной в Заволжском районе.

47-летний водитель иномарки не заметил пешехода на тёмной дороге. 42-летнюю женщину подкинуло в воздух от удара иномарки и прокатило по лобовому стеклу.

— Её сразу же увезли в больницу имени Соловьёва, но уже этим утром отпустили домой, так как она получила только незначительные ушибы, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Кстати, в Ярославле продолжают разбираться в аварии на «проклятом» перекрёстке в Заволжском районе, где водитель сбил девочку и даже не извинился.