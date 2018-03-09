Восьмого в восемь вечера: грузовик раздавил пешехода на трассе М-8 в Ярославской области

Пешеход был пьян

Жуткое ДТП произошло в Ярославской области на трассе М-8. 8 марта в восемь часов вечера пешеход попал под колёса грузовика. Скорее всего, водитель большегруза просто не заметил пешехода в темноте. От мужчины просто не осталось живого места. Он погиб на месте.

— Пешеход шёл вне населённого пункта, где нет освещения. Кроме того, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали 76.ru источник, близкий к правоохранительным органам.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее 76.ru рассказывал о том, как на трассе М-8 грузовик влетел в машину, где находилась семья с маленьким ребёнком.