Вместо свадьбы — на похороны: у погибшего в Сирии сержанта осталась невеста

Александр строил большие планы на будущее

Молодой, крепкий, красивый — 29-летний Александр Бырылов по-доброму улыбается на всех фото. И глядя на эти снимки, его невесте теперь остаётся лишь плакать. Александр — младший сержант контрактной службы — погиб, разбившись в самолёте в Сирии.

В Сирии Александр провел несколько месяцев.

— Он перед Новым годом полетел туда, связист он у нас хороший. Решил, что денег заработает, — рассказала его знакомая Людмила.

Деньги копил, видимо, с прицелом — Александр встречался с девушкой, и пара планировала будущее.

Сам Александр из города Полярного Мурманской области. А его мама Тамара переехала в Ярославскую область, в Тутаев.

— К ней сейчас выехал глава района и военком, работают психологи, — рассказали в правительстве региона.

Самолет Ан-26 разбился 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Погибли 39 человек — 33 пассажира и 6 членов экипажа. Самолёт не дотянул до посадочной полосы всего 500 метров. По предварительной версии, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия».