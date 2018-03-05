В Ярославле автохам испортил чужую машину и скрылся с места ДТП

Водитель уехал с места ДТП

Неприятный сюрприз ждал хозяина «Лифана», когда он вернулся к припаркованному автомобилю на проспекте Дзержинского, 73. Кто-то припечатался сзади к его машине. А потом скрылся с места ДТП. И хозяину китайского автомобиля, возможно, пришлось бы самому платить за ремонт, если бы инцидент не попал на камеру видеорегистратора проезжающего мимо авто.

На записи видно, как «пятнашка» лихо сдаёт назад с парковочного места. И врезается в «Лифан». Потом водитель «Лады», освободив проезжую часть, выходит из своей машины, осматривает повреждения у себя и у «Лифана». После чего, видимо, посчитав их незначительными, садится в машину и уезжает.

Записи с регистратора выложили в соцсети. И теперь пользователь интернета советуют владельцу «Лифана» идти с доказательствами в полицию. Хотя некоторые посчитали, что свидетель ДТП должен был остановить виновника и сообщить ему о записи.

— А что мешало сказать, что у вас есть запись, чтобы он не уезжал и дождался хозяина? — недоумевает Валерий Кузьмичёв.

Да, теперь водителю «Лады» придётся несладко, если запись всё же попадёт в полицию. Ведь за оставление места ДТП виновнику грозит лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.