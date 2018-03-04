Крутое пике: на трассе под Ярославлем внедорожник приземлился на крышу

Автомобилисты говорят, что ДТП произошло из-за гололёда

Автомобилисты сообщают, что на трассе за городом ехать сейчас очень непросто. В сторону Москвы из Ярославля многие едут 70—90 км/ч, потому что дорога очень скользкая.

— На М-8 в Ярославском районе неподалёку от нефтеперерабатывающего завода из-за скользкой дороги приземлилась на крышу Toyota Helix, — говорят очевидцы ДТП. — Он пропускал другое авто и дал по газам — машину закрутило. И вот во что это вылилось. Все живы.

Сложная обстановка сейчас и на дорогах в Ярославле. А ещё на город надвигается мощная снежная буря, поэтому специалисты МЧС предполагают, что ночью и завтра утром проблем будет больше. Спасатели просят и автомобилистов, и пешеходов быть предельно внимательными и аккуратными.

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