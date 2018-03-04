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Крутое пике: на трассе под Ярославлем внедорожник приземлился на крышу
4 марта 2018 19:23
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Автомобилисты сообщают, что на трассе за городом ехать сейчас очень непросто. В сторону Москвы из Ярославля многие едут 70—90 км/ч, потому что дорога очень скользкая.
— На М-8 в Ярославском районе неподалёку от нефтеперерабатывающего завода из-за скользкой дороги приземлилась на крышу Toyota Helix, — говорят очевидцы ДТП. — Он пропускал другое авто и дал по газам — машину закрутило. И вот во что это вылилось. Все живы.
Сложная обстановка сейчас и на дорогах в Ярославле. А ещё на город надвигается мощная снежная буря, поэтому специалисты МЧС предполагают, что ночью и завтра утром проблем будет больше. Спасатели просят и автомобилистов, и пешеходов быть предельно внимательными и аккуратными.
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Фото: Павел Новожилов
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