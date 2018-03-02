Выбирались через лобовое стекло: в Ярославской области опрокинулся автобус с пассажирами

Автобус опрокинулся рядом с селом Великое

Сегодня около 14:30 автобус, который ехал из Ярославля в Гаврилов-Ям, не удержался на дороге и опрокинулся в кювет возле села Великое.

Как сообщают очевидцы, водитель ехал близко к обочине и провалился в кювет.

— В аварии никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

— Травм никто не получил, — рассказала пассажирка автобуса. — Выбираться пришлось через лобовое стекло. После аварии за нами выслали другой автобус, но я его не дождалась — уехала своим ходом.

В начале февраля опрокинулся пассажирский автобус под Рыбинском.