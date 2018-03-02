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Он посинел, но был живой: что рассказали продавцы магазина, где умер мужчина
2 марта 2018 13:21
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76.ru стали известны подробности из магазина в Ярославле, где этим утром умер мужчина. Всё произошло между 9 и 10 часами утра в супермаркете на первом этаже «Дома Моды». Мужчина находился в отделе овощей.
— Первой его увидела уборщица. Мужчина резко упал, посинел, но был ещё живой, — рассказала корреспонденту 76.ru продавщица из соседнего киоска. — Она тут же рассказала другим продавцам, вызвали скорую.
Однако, со слов сотрудников магазина, машина врачей добралась до них через 20 минут. К этому времени 65-летний мужчина умер.
Фото: Елена Вахрушева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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