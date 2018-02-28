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Психологи прокомментировали скандал с порнотрансляцией, снятой на глазах у ребёнка

28 февраля 2018 13:18
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скандал, видео, Ярославль, психолог

В Ярославле возбудили уголовное дело на мать, которая занялась сексом с сожителем при маленьком ребенке и устроила из этого на своей странице в соцсети прямую трансляцию. Её обвиняют по статье «Публичная демонстрация порнографических материалов с использованием сети "Интернет"». Второй участник процесса — её сожитель — и вовсе нашёл себе оправдание.

Сейчас ребёнок временно находится в специализированном социально-реабилитационном учреждении, где с девочкой работают специалисты. Мы решили пообщаться с психологом и узнать, чем могла руководствоваться мать, выкладывая такое видео, и как увиденное может сказаться на жизни малышки.

— Причин, по которым женщина устроила прямую трансляцию, может быть очень много. Это и глупость, и желание похвастаться перед кем-то. Также это может быть доказательством хороших, в её понимании, отношений с мужчиной — в любом случае это безответственное поведение в отношении своей семьи, — рассказала директор центра «Доверие» Валентина Шелкова. — То, что девочка стала свидетелем того, как взрослые занимаются сексом, безусловно вредно для ребёнка. Это непонятно для малышки и может испугать. Почти всегда подобное становится для ребёнка травмой, которая может не осознаваться, но повышает сексуализированность поведения ребёнка — дети повторяют то, что видят в отношениях взрослых, и имитируют их действия в своих играх. Многое зависит от того, как часто ребёнок становился свидетелем интимной жизни родителей, и как повели себя при этом взрослые, что говорили потом ребёнку. Обычно дети помнят события с четырёх лет, но и до этого возраста яркие, в том числе травмирующие события запечатлеваются в памяти. Чтобы минимизировать последствия от увиденного, с ребёнком должны работать психологи.

Инцидент, привлекший внимание общественности и сотрудников полиции, произошел в одной из квартир в Заволжском районе Ярославля 16 февраля. Женщине назначили психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы определить её психологическое состояние на момент съёмки видео. Семью поставили на учёт в органы профилактики.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: VK.com
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