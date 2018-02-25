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«Мерседес» взлетел на бордюре, как на трамплине, и врезался в столб
25 февраля 2018 10:03
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Около полуночи на проспекте Октября возле развилки к Полушкиной роще в столб влетел «Мерседес».
По словам очевидцев, машина мчалась на большой скорости, наехала на сугроб на обочине и подскочила на нем, как на трамплине. Полет автомобиля остановил столб.
На место ДТП быстро приехали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
К счастью, обошлось без жертв, водитель самостоятельно вышел из машину навстречу врачу скорой помощи.
— Это ужас! Видно, что гнал. Хорошо, что жив и никто не пострадал, — написала Ирина Чистякова в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».
В Ярославле ищут темную лекговушку, которая скрылась с места ДТП с грузовиком на улице Мельничная.
Фото: Ирина Чистякова «Первый ярославский автопортал»/VK.com
Видео: Владимир Игнатов «Первый ярославский автопортал»/VK.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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