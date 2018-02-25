«Мерседес» взлетел на бордюре, как на трамплине, и врезался в столб

Автомобиль подпрыгнул на бордюре и оказался посреди сугроба

Около полуночи на проспекте Октября возле развилки к Полушкиной роще в столб влетел «Мерседес».

По словам очевидцев, машина мчалась на большой скорости, наехала на сугроб на обочине и подскочила на нем, как на трамплине. Полет автомобиля остановил столб.

На место ДТП быстро приехали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

К счастью, обошлось без жертв, водитель самостоятельно вышел из машину навстречу врачу скорой помощи.

— Это ужас! Видно, что гнал. Хорошо, что жив и никто не пострадал, — написала Ирина Чистякова в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».

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