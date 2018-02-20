Маршрутка на Пятёрке улетела на трамвайные пути

Авария на Пятёрке

Те, кто ждут сейчас трамваев на Пятёрке, вряд ли их дождутся в ближайшее время. На трамвайных путях в самом начале улицы Чкалова случилась авария.

На рельсы вынесло маршрутку. Красный пазик №61 увяз в снегу на узкой дороге и, видимо, соскользнул в сторону путей, где теперь и застрял.

— Движение в сторону Пятёрки стоит, — передаёт проезжавший мимо Сергей Максимов.

В пробку встали уже три трамвая. Уборка города продолжает возмущать ярославцев: коммунальщики проигнорировали требования мэра.