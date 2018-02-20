УАЗ в Ярославле сбил ребёнка

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В Красноперекопском районе Ярославля водитель на внедорожнике УАЗ сбил ребёнка. Авария произошла на улице Большая Фёдоровская, в самом конце улицы у дома №123.
— 19 января около 8:40 водитель произвёл наезд на 10-летнего мальчика, ребёнок госпитализирован, — уточнили в ГИББД по Ярославской области.
Авария случилась у пешеходного перехода. Состояние ребёнка уточняется. Накануне ещё одного пешехода на переходе сбили в Рыбинске.
Фото: управление ГИБДД по ЯО
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