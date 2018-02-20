УАЗ в Ярославле сбил ребёнка

Внедорожник сбил ребёнка

В Красноперекопском районе Ярославля водитель на внедорожнике УАЗ сбил ребёнка. Авария произошла на улице Большая Фёдоровская, в самом конце улицы у дома №123.

— 19 января около 8:40 водитель произвёл наезд на 10-летнего мальчика, ребёнок госпитализирован, — уточнили в ГИББД по Ярославской области.

Авария случилась у пешеходного перехода. Состояние ребёнка уточняется. Накануне ещё одного пешехода на переходе сбили в Рыбинске.