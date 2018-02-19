В Ярославле автомобилистов штрафуют за заезд за разметку-невидимку

Разметка ушла вместе с февральским снегом

Ярославские автомобилисты возмущены — им приходят штрафы за заезд за стоп-линии, которых не существует.

— Мне штраф пришёл за заезд на пересечении Большой Октябрьской улицы и проспекта Толбухина, когда дорога вообще была под снегом, — рассказывает ярославец Константин Суворов. — Теперь улицу с грехом пополам почистили, но и то нет никакой разметки.





На этом перекрёстке и на пересечении Московского проспекта с улицей Малая Пролетарская стоят современные комплексы фиксации нарушений. Они оказались настолько современными, что видят даже разметку-невидимку. А вот автомобилисты её не видят. Однако стёртая разметка — не повод заезжать за стоп-линию.

— Там стоит знак «Стоп», который имеет приоритет над разметкой и фактически обозначает собой место остановки перед перекрёстком, — уточнил председатель ярославского отделения «Федерации автовладельцев России» Темур Абдуллаев. — Разметка дублирует знак, и в какой-то момент она может быть плохо различима или вовсе невидима. Кстати, если по причине кривых рук линия нарисована дальше знака, то заезд за знак тоже будет нарушением.

На фотофиксации не видно, было ли нарушение ПДД

Как бы там ни было, многие автомобилисты привыкли ориентироваться на дорожную разметку, и отсутствие стоп-линии доставляет им неудобства.

— Я штраф оплатил, и не спорю с тем, что мог нарушить правила. — добавил Константин Суворов. — Но на снимке, который пришёл вместе со штрафом из ГИБДД, не разглядеть, был заезд или нет.

Тем временем как разметка в Ярославле бьёт все рекорды — и по скорости, с какой она исчезает с дорог, и по количеству миллионов, которые на неё тратят из года в год. Стало известно, сколько ещё миллионов ещё потратят на «зебры» и стоп-линии.