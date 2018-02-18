Ребенка, на глазах которого родители снимали порно, положили в больницу

Ребенка увезли в больницу

Девочку, при которой родители занимались сексом и транслировали все в прямом эфире в соцсетях, забрали в больницу.

— Ребенка увезли с подозрением на вирусное заболевание, — рассказал источник 76.ru.

Родителей удалось убедить в том, что девочке необходимо лечение, и они отдали её медикам добровольно.

Выходку родителей активно обсуждают в социальных сетях, во «ВКонтакте» даже создали группу, где требуют лишить пару родительских прав. Происшествие привлекло внимание следователей, которые теперь проводят проверку.

— Следственными органами Следственного комитета будет проведена доследственная проверка по данной информации, появившейся в интернете и вызвавшей большой общественный резонанс. В ходе проверки будут установлены личности и будет дана правовая оценка действиям взрослых, — рассказала старший помощник СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.