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Ребенка, на глазах которого родители снимали порно, положили в больницу
18 февраля 2018 18:06
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Девочку, при которой родители занимались сексом и транслировали все в прямом эфире в соцсетях, забрали в больницу.
— Ребенка увезли с подозрением на вирусное заболевание, — рассказал источник 76.ru.
Родителей удалось убедить в том, что девочке необходимо лечение, и они отдали её медикам добровольно.
Выходку родителей активно обсуждают в социальных сетях, во «ВКонтакте» даже создали группу, где требуют лишить пару родительских прав. Происшествие привлекло внимание следователей, которые теперь проводят проверку.
— Следственными органами Следственного комитета будет проведена доследственная проверка по данной информации, появившейся в интернете и вызвавшей большой общественный резонанс. В ходе проверки будут установлены личности и будет дана правовая оценка действиям взрослых, — рассказала старший помощник СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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