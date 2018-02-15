За Волгой водитель на «десятке» сбил двухлетнего малыша

«Десятка» сбила двухгодовалого малыша

В Заволжском районе Ярославля машина сбила ребёнка. Авария случилась на улице Красноборской у дома №17.

Водитель на «десятке», поворачивая на улицу Серго Орджоникидзе, не заметил малыша, которому ещё не исполнилось и двух лет. Мальчишка убежал от мамы и рванул в сторону дороги.

— Ребёнок получил ушибы и ссадины, уже отпущен домой, — рассказали в УМВД по Ярославской области. — На месте аварии нет пешеходного перехода, вся ответственность лежит на матери, которая не поймала убежавшего от неё вперёд ребёнка.

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