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Город

За Волгой водитель на «десятке» сбил двухлетнего малыша

15 февраля 2018 11:42
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ДТП, Ярославль, ребёнок

В Заволжском районе Ярославля машина сбила ребёнка. Авария случилась на улице Красноборской у дома №17.

Водитель на «десятке», поворачивая на улицу Серго Орджоникидзе, не заметил малыша, которому ещё не исполнилось и двух лет. Мальчишка убежал от мамы и рванул в сторону дороги.

— Ребёнок получил ушибы и ссадины, уже отпущен домой, — рассказали в УМВД по Ярославской области. — На месте аварии нет пешеходного перехода, вся ответственность лежит на матери, которая не поймала убежавшего от неё вперёд ребёнка.

В Ярославле такси «Тройка» снова попало в ДТП: машина перевозчика протаранила иномарку.

Анна Елкина
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Фото: ГИББД по ЯО
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