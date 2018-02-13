В ДТП на Полушкиной роще пострадали два человека

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Вчера около семи часов вечера на Полушкиной роще возле дома №9 случилось ДТП. Столкнулись «Мазда» и «Дэу-Нексия».
Оба водителя ехали без пассажиров. После удара одна из машин оказалась в сугробе на обочине дороги.
— В результате ДТП два человека получили травмы, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
В Ярославле растет количество ДТП с общественным транспортом, всё больше пассажиров получают травмы во время поездок.
Фото: МЧС
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