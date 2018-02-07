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В центре Ярославля маршрутка сбила двух женщин
7 февраля 2018 11:11
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Маршрутка сбила двух женщин на пешеходном переходе. ДТП произошло в центре Ярославля на улице Первомайская 6 февраля в 13:55. Правда, оказалось, что дамы виноваты сами: они переходили дорогу на красный свет.
— В результате аварии 69-летняя пенсионерка с травмами попала в больницу. Её 40-летняя спутница отделалась лёгкими ушибами и отпущена домой, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Однако супруг пострадавшей 40-летней женщины утверждает обратное: обе женщины переходили дорогу на зелёный. По его словам, он располагает видеозаписью, подтверждающей это. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Кто прав, кто виноват станет известно после расследования.
В Рыбинске такой же отчаянный пешеход кинулся на красный под колёса иномарки. Теперь в тяжёлом состоянии находится в больнице.
Фото: Александра Савельева
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