В центре Ярославля маршрутка сбила двух женщин

Женщины переходили дорогу на красный

Маршрутка сбила двух женщин на пешеходном переходе. ДТП произошло в центре Ярославля на улице Первомайская 6 февраля в 13:55. Правда, оказалось, что дамы виноваты сами: они переходили дорогу на красный свет.

— В результате аварии 69-летняя пенсионерка с травмами попала в больницу. Её 40-летняя спутница отделалась лёгкими ушибами и отпущена домой, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Однако супруг пострадавшей 40-летней женщины утверждает обратное: обе женщины переходили дорогу на зелёный. По его словам, он располагает видеозаписью, подтверждающей это. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Кто прав, кто виноват станет известно после расследования.

В Рыбинске такой же отчаянный пешеход кинулся на красный под колёса иномарки. Теперь в тяжёлом состоянии находится в больнице.