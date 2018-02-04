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В Ярославской области пенсионер насмерть сбил ребёнка
4 февраля 2018
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В Любимском районе Ярославской области насмерть сбили ребёнка.
Всё произошло накануне около 18:20 недалеко от деревни Вахромейка. Водитель на «Форд Фьюжн» ехал по дороге Пречистое — Любим — Буй. За рулём машины был 70-летний пенсионер. В это время на трассе находилась 12-летняя девочка, которую откинуло ударом легковушки на несколько метров.
— Девочка получила смертельную травму и скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, — сообщили в УМВД по Ярославской области.
На тёмной дороге девочка оказалась вдвоём с 15-летним другом — оба школьника из деревни Вахромейка вышли на прогулку. Но было темно, на детях была тёмная одежда. Как уточнили позже правоохранители, спустя два часа после ДТП мальчик-подросток сам обратился в местную больницу, но его жизни ничего не угрожает.
В УМВД по Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении водителя.
Накануне на заснеженных трассах в Ярославской области случилось несколько серьёзных аварий: в Даниловском районе погиб водитель в лобовом столкновении, а в Рыбинске автомобиль улетел на дерево.
Фото: Александра Савельева
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