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Три столкнувшихся авто перегородили дорогу на Юбилейном мосту в Ярославле
2 февраля 2018
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Три столкнувшихся авто перегородили всю дорогу в сторону Заволги на Юбилейном мосту. Об этом сообщают в группе «Первый Ярославский автопортал».
На мосту столкнулись две легковушки и внедорожник. Причём от удара их развернуло так, что теперь в сторону Заволги совсем не проехать. Причём, как передают автопортальцы, дальше на мосту ещё одна авария.
Погода сегодня совсем не на стороне автомобилистов: идёт сильный снег, дорога скользкая (и где-то неубранная).
— В центре насчитала семь аварий полчаса назад, — пишет в паблике «Первый ярославский автопортал» Юлия Симберг.
Фото: Андрюха Ice/Vk.com
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