Три столкнувшихся авто перегородили дорогу на Юбилейном мосту в Ярославле

В сторону Заволги лучше не соваться

Три столкнувшихся авто перегородили всю дорогу в сторону Заволги на Юбилейном мосту. Об этом сообщают в группе «Первый Ярославский автопортал».

На мосту столкнулись две легковушки и внедорожник. Причём от удара их развернуло так, что теперь в сторону Заволги совсем не проехать. Причём, как передают автопортальцы, дальше на мосту ещё одна авария.

Погода сегодня совсем не на стороне автомобилистов: идёт сильный снег, дорога скользкая (и где-то неубранная).

— В центре насчитала семь аварий полчаса назад, — пишет в паблике «Первый ярославский автопортал» Юлия Симберг.