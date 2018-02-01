«Десятка» не выдержала удара: на трассе в Ярославской области произошло серьёзное ДТП

Водитель и пассажиры получили травмы

Серьёзное ДТП произошло на 311 километре трассы Москва — Холмогоры. 31 января в 14.00 столкнулись ВАЗ-2110 и «Хонда». Вероятно, обе машины шли на приличных скоростях. Но вот отечественное авто удара не выдержало: «десятка» осталась без «морды». «Хонде» повезло больше: у неё серьёзно пострадала лишь левая часть.

— В результате ДТП водитель и два пассажира «десятки» получили травмы, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.

Иномарке повезло больше, чем отечественному авто

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