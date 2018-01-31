Испытано на себе: как работает «снежный билет» в Ярославле

С водительскими правами никто не заставил платить за проезд

Сегодня мэрия Ярославля всем водителям выдала «снежный билет». Попросила: пересядьте на общественный транспорт, не мешайте убирать улицы. Судя по тому, сколько машин на парковках в центре города, водители всё же предпочитают добираться на своём транспорте. Мы решили проверить, правда ли по водительскому удостоверению можно бесплатно ездить целый день. И знают ли об этом кондукторы и водители? Тем более, что в редакцию позвонил читатель и пожаловался: зашёл в 42 автобус, там кондуктора не было. Он подошёл к водителю, показал права, а он ему в ответ: «Ничего не знаю. Мне мэрия ни про какой "снежный билет" не говорила». И заставил заплатить. Наш корреспондент оставила свою ласточку возле редакции и прокатилась на общественном транспорте.

Заходим в 33-й автобус. Подходит кондуктор. Показываем права. Они в кошельке в специальном отделении.

— Достаньте, покажите поближе, так непонятно. Ага, вижу, — женщина кивает головой и не задаёт никаких вопросов.

Дальше садимся на улице Победы в 8-й троллейбус. Там кондуктор-мужчина. Показываем права. Он молча смотрит и отходит. Похоже, ему эта затея со «снежным билетом» не по душе. Потому что посмотрел он на нас как-то недобро.

Только один кондуктор смотрел как-то недобро

Осталось только на трамвае прокатиться. Заходим в трамвай. Показываем права.

— Спасибо, — говорит кондуктор и отходит.

— Не успели сфотографировать для репортажа. Можно ещё раз? — спрашиваем мы.

— Конечно-конечно, — любезно ответила кондуктор.

Потом мы ещё раз для убедительности проехали пару остановок на 4-м троллейбусе по Полушкиной роще. Кондуктор тоже ничего не имела против водительского удостоверения.

Так что «снежный билет» вовсю работает. На всякий случай напоминаем: он не действует только в маршрутках. Мы надеемся, это поможет мэрии Ярославля вычистить заваленные снегом дороги. И не только на Советской и Красной площадях.