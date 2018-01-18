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Пончиковая Стаса Костюшкина открылась со второго раза: что внутри нашумевшего ларька

18 января 2018
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Ярославль, Стас Костюшкин, пончиковая

Вчера вечером в Ярославле состоялось второе открытие пончиковой российского поп-певца и солиста группы A-DESSA Стаса Костюшкина. На этот раз там можно купить ту самую сладкую выпечку, которую давно обещали продавать по 50 рублей в Ярославле.

— Не сказать, что ларёк окружила толпа из сотен человек, но когда мы подошли, была очередь, — рассказала юная поклонница Стаса Костюшкина из Ярославля Екатерина Романова, прибежавшая к киоску одна из первых. — Многие покупали пирожки и сразу уходили, поэтому внутри нашлось для нас местечко посидеть. Там сделана небольшая барная стойка, места на три.

Идут люди в пончиковую и с самого утра. Перед работой. Конечно, ведь там можно купить по дороге кофейку.

— Пончиковую почистили и привели в нормальный вид, — рассказал ярославец Константин Никитин. — Мелками нарисовали меню. Четыре пончика стоят 50 рублей. Или за эти деньги можно купить две штучки и чай. Готовят пончики прямо при тебе. Очень быстро, секунд за тридцать где-то. Да и кофе делали не дольше, чем минуту. Пирожки, правда, готовые уже продают. Меню разделено на две части: «по 50 рублей» и по «100 рублей».

Напомним, недавно пончиковая Стаса Костюшкина переехала на улицу Кирова. Киоск до сих пор и стоит, пожалуй, в самом выгодном для предпринимателя месте — недалек от от пересечения с улицей Первомайской. Подробнее об истории ларька и взаимоотношениях поющего предпринимателя и мэра Ярославля Владимира Слепцова можно прочитать в публикации «Неправильный пончик»: почему ларьку Стаса Костюшкина разрешили быть не таким, как все.

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Фото: Александра Савельева
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