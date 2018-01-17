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Заказчик работ в парке 50-летия ВЛКСМ объяснил, что творится со скандальным фонтаном
17 января 2018
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В «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля, которые заказывали работы по реконструкции фонтана в парке 50-летия ВЛКСМ, отреагировали на критику, которая сегодня обрушилась на них. Они были в курсе, что работы подрядчик перенес на весну и не оплачивали то, что не доделано.
— Мы оплатили только исполненные и принятые работы, — объяснил и.о. директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Николай Труфанов. — Отделка фонтана запланирована на тёплое время и будет сделана весной за счёт подрядчика.
Напомним, сегодня губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов написал в социальных сетях, что фонтан выглядит ужасно. Он также пожурил городские власти, что они приняли такие работы. Так вот, с последним заказчики работ не согласны.
Ранее представитель фирмы-подрядчика уже докладывал о том, почему фонтан сейчас находится в таком виде. Горожанам обещают, что красоту здесь наведут сразу, как только растает снег и погода позволит продолжить работы.
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Фото: Дмитрий Миронов/Vk.com
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