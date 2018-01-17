Обратная связь

Город

Заказчик работ в парке 50-летия ВЛКСМ объяснил, что творится со скандальным фонтаном

17 января 2018
777 0
фонтан, скандал, Ярославль

В «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля, которые заказывали работы по реконструкции фонтана в парке 50-летия ВЛКСМ, отреагировали на критику, которая сегодня обрушилась на них. Они были в курсе, что работы подрядчик перенес на весну и не оплачивали то, что не доделано.

— Мы оплатили только исполненные и принятые работы, — объяснил и.о. директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Николай Труфанов. — Отделка фонтана запланирована на тёплое время и будет сделана весной за счёт подрядчика.

Напомним, сегодня губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов написал в социальных сетях, что фонтан выглядит ужасно. Он также пожурил городские власти, что они приняли такие работы. Так вот, с последним заказчики работ не согласны.

Ранее представитель фирмы-подрядчика уже докладывал о том, почему фонтан сейчас находится в таком виде. Горожанам обещают, что красоту здесь наведут сразу, как только растает снег и погода позволит продолжить работы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Дмитрий Миронов/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: В Золотое кольцо России будут добавлять новые города

Спорт
Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте

Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте
Культура
Искусство в деталях

Искусство в деталях
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов
Бизнес
«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

Фильм недели
позавчера
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
Комментарии (4): «„Зеркало“ — антимещанское... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (20): Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,55 57,19
EUR 69,25 69,74
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 18.01
USD 56,59 0,20
EUR 69,17 0,15
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.