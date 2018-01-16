Обратная связь

Город

«Люди просили её уйти с рельсов»: как погибла бабушка под колёсами грузового поезда

16 января 2018
5 861 3
ЧП, происшествия, трагедия, Ярославль, Филино

Стали известны подробности трагедии, которая случилась вчера в Ярославле на пешеходном переходе через железнодорожные пути около станции Филино. Очевидцы рассказали, что 79-летнюю бабушку, которую сбил грузовой поезд, просили уйти с путей.

— Она растерялась и почему-то не уходила с рельсов, — рассказали свидетели происшествия. — Люди просили её уйти, но она никого не слышала.

Бабушка жила на Алмазной улице в Заволжском районе. Здесь дорога от транспорта идёт как раз через железнодорожные пути, и в этот вечер она, вероятно, шла домой.

— Несмотря на преклонный возраст, она была в здравом уме, — уверены соседи. — Огород сама держала. Её дочку хорошо знают в нашем районе — она работает учительницей в школе. Был у неё и сын, но погиб несколько лет назад.

Напомним, вчера грузовой поезд около станции Филино сбил 79-летнюю бабушку, которая переходила через пути. В северном УВД на транспорте рассказали, что машинист применил экстренное торможение, но остановить тяжеленный состав быстро было невозможно. Очевидцы говорят, что бабушке поездом отрезало ногу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Лилия Сенченко/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Сказочная «Деревня Тыгыдым» переехала из Пошехонья на ярославский курорт

Новостройки 4 589 Вторичное жилье 5 656 Сдам в аренду 657 Коммерческая 158
Добавить объявление о продаже недвижимости
Спорт
Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте

Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте
Культура
Искусство в деталях

Искусство в деталях
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов
Бизнес
«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

Фильм недели
вчера
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
Комментарии (2): «„Зеркало“ — антимещанское... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (20): Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,26 56,89
EUR 68,51 69,39
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 17.01
USD 56,39 0,03
EUR 69,02 0,21
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.