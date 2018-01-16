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«Люди просили её уйти с рельсов»: как погибла бабушка под колёсами грузового поезда
16 января 2018
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Стали известны подробности трагедии, которая случилась вчера в Ярославле на пешеходном переходе через железнодорожные пути около станции Филино. Очевидцы рассказали, что 79-летнюю бабушку, которую сбил грузовой поезд, просили уйти с путей.
— Она растерялась и почему-то не уходила с рельсов, — рассказали свидетели происшествия. — Люди просили её уйти, но она никого не слышала.
Бабушка жила на Алмазной улице в Заволжском районе. Здесь дорога от транспорта идёт как раз через железнодорожные пути, и в этот вечер она, вероятно, шла домой.
— Несмотря на преклонный возраст, она была в здравом уме, — уверены соседи. — Огород сама держала. Её дочку хорошо знают в нашем районе — она работает учительницей в школе. Был у неё и сын, но погиб несколько лет назад.
Напомним, вчера грузовой поезд около станции Филино сбил 79-летнюю бабушку, которая переходила через пути. В северном УВД на транспорте рассказали, что машинист применил экстренное торможение, но остановить тяжеленный состав быстро было невозможно. Очевидцы говорят, что бабушке поездом отрезало ногу.
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Фото: Лилия Сенченко/Vk.com
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