Ночной пожар в Угличе: погиб мужчина

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Сегодня ночью страшный пожар произошёл в Угличе. Около четырёх часов пламя вспыхнуло в квартире дома на Ленинском шоссе.
На пожар приехали сразу три спасательные машины. Чуть меньше часа понадобилось пожарным, чтобы потушить пламя.
В комнате сгорела мебель и постельное бельё.
— Погиб 54-летний хозяин квартиры, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
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Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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