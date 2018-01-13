Ночной пожар в Угличе: погиб мужчина

Огонь выжег комнату

Сегодня ночью страшный пожар произошёл в Угличе. Около четырёх часов пламя вспыхнуло в квартире дома на Ленинском шоссе.

На пожар приехали сразу три спасательные машины. Чуть меньше часа понадобилось пожарным, чтобы потушить пламя.

В комнате сгорела мебель и постельное бельё.

— Погиб 54-летний хозяин квартиры, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

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