В Ярославле на набережной водитель на пикапе снёс забор

Водитель говорит: сделал всё, что мог

Ярославцы, не гоняйте! Буквально час назад на Которосльной набережной в Ярославле произошло ДТП: автомобиль Great Wall Hower влетел в ограждение. Очевидцы говорят: водитель не справился с управлением.

— Водитель сказал, что сделал всё, что мог, — говорит ярославец, который видел, как произошла авария.

Машина пострадала серьёзно. У неё смята вся правая сторона. А забору не повезло ещё больше: от него и живого места не осталось.

Ранее 76.ru рассказывал о том, как на проспекте Ленина автомобилист проехал по встречке, даже не включив аварийку.