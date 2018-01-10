|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле на набережной водитель на пикапе снёс забор
10 января 2018
798 0
Ярославцы, не гоняйте! Буквально час назад на Которосльной набережной в Ярославле произошло ДТП: автомобиль Great Wall Hower влетел в ограждение. Очевидцы говорят: водитель не справился с управлением.
— Водитель сказал, что сделал всё, что мог, — говорит ярославец, который видел, как произошла авария.
Машина пострадала серьёзно. У неё смята вся правая сторона. А забору не повезло ещё больше: от него и живого места не осталось.
Ранее 76.ru рассказывал о том, как на проспекте Ленина автомобилист проехал по встречке, даже не включив аварийку.
Фото: Уася Вит@льк@ )))))/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Новостройки 3 765 Вторичное жилье 4 494 Сдам в аренду 685 Коммерческая 177 Добавить объявление о продаже недвижимости
|
Культура
Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря 2017
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров