На Московском проспекте автобус вылетел на пешеходный переход: сбили мужчину

Автобус столкнулся с легковушкой

Сегодня в Ярославле произошла серьёзная авария — на Московском проспекте, в Крестах, на пешеходный переход вылетел автобус и столкнулся с автомобилем.

— В авто помятом дядьке ногу ушибло, на самом переходе парня, как кеглю, сбило, он ускакал на одной ноге куда-то. Но, слава богу, без трупов, — написал очевидец произошедшего Алексей Шитиков и уточнил, что прямо перед этой аварией по дороге проехала поливальная машина.

Очевидцы говорят, что автобус просто не оттормозил на красный свет и ударил легковушку в заднюю часть. Потому и вылетел на пешеходный переход, где в это время шли люди.