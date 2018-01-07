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На Московском проспекте автобус вылетел на пешеходный переход: сбили мужчину
7 января 2018
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Сегодня в Ярославле произошла серьёзная авария — на Московском проспекте, в Крестах, на пешеходный переход вылетел автобус и столкнулся с автомобилем.
— В авто помятом дядьке ногу ушибло, на самом переходе парня, как кеглю, сбило, он ускакал на одной ноге куда-то. Но, слава богу, без трупов, — написал очевидец произошедшего Алексей Шитиков и уточнил, что прямо перед этой аварией по дороге проехала поливальная машина.
Очевидцы говорят, что автобус просто не оттормозил на красный свет и ударил легковушку в заднюю часть. Потому и вылетел на пешеходный переход, где в это время шли люди.
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Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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