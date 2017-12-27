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Проект мэрии о питании в детских садах назвали незаконным

27 декабря 2017
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детские сады, антимонопольная служба, Ярославль

Проект мэрии Ярославля с новой схемой организации питания в детских садах назвали незаконным. Управление антимонопольной службы по Ярославской области завершило большую проверку с изъятием документов и компьютеров из ряда дошкольных учреждений.

 — Сотрудники антимонопольной службы проанализировали электронную переписку и протоколы совещаний с руководителями дошкольных учреждений и установили, что в рамках инструктажа по порядку перехода на аутсорсинг департаментом давались указания на заключение договоров с конкретным хозяйствующим субъектом — «Комбинатом социального питания», — рассказали в региональном управлении УФАС. — Ни детскими садами, ни уполномоченным органом не проводились торги на право оказания услуг горячего питания.

Получается, детские сады лишили выбора и велели заказывать еду для малышей исключительно у одного поставщика. Это нарушение антимонопольного законодательства. Пока в адрес мэрии Ярославля отправили лишь предупреждение с обязательством провести аукционы на закупку продуктов питания к 29 декабря.

Мы заглянули на кухню детского сада, увидев, какие продукты привозят для детей

Напомним, пилотный проект в трёх детских садах запустили летом — еду в детские сады стали привозить в полуготовом виде, а всех поваров уволили и перевели работать в частную компанию.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Мэрия Ярославля
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