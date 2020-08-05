«Конченым людям дают стрёмные работы»: звезду «Дома-2» Александра Задойнова заставили убирать мусор

Накануне судебные приставы задержали Александра Задойнова за долг в 600 тысяч рублей по алиментам перед дочерьми. Ранее звезде телепроекта «Дом-2» запрещали выезд за границу, предупреждали о том, что ему грозит уголовное дело за неуплату.



— Данные меры не повлияли должным образом на мужчину, который так и не приступил к выплате алиментов собственным дочерям, — рассказали в управлении ФССП России по Ярославской области. — Судом было вынесено решение о применении к отцу двоих детей меры административной ответственности в виде обязательных работ в количестве 60 часов.



Первый раз Александр Задойнов женился в родном Ярославле. Первая жена родила ему дочь Настю. Что-то у них не заладилось, и супруги развелись. Дочка осталась жить с мамой. Через некоторое время Александр попал на «Дом-2», и там у него сложились отношения с участницей шоу Элиной Камирен из Тюмени. После этого у Александра появилась вторая дочь Саша, она тоже осталась жить с мамой. Весной этого года стало известно, что Задойнов женился ещё раз на другой участнице «Дома-2» Ксении Козарь. После брака она взяла фамилию мужа.

