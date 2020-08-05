«Конченым людям дают стрёмные работы»: звезду «Дома-2» Александра Задойнова заставили убирать мусор

Звезду «Дома-2» Александра Задойнова заставили убирать мусор на пляже
Звезда «Дома-2» Александр Задойнов приступил к обязательным работам, которые ему назначили за уклонение от выплаты алиментов. Наводить порядок ему пришлось по месту жительства — в Дзержинском районе Ярославля.
— Мировой судья мне назначил 60 часов обязательных работ за то, что во время трёх месяцев карантина я не проплачивал алименты своим детям, — объяснил Александр Задойнов. — Ничего критичного не случилось — дети живы-здоровы, напоены, накормлены, но мне нужно нести ответственность. Дел по алиментам очень много в Ярославле. И если ты алкаш, наркоман или конченый человек, то тебе назначают стрёмные работы — подметать улицы, собирать бумажки. А если ты нормальный адекватный человек, то задачи тебе ставят иные.
Самому Александру задачи достались разные — были и попроще, и посложнее.
— Он убирал мусор в районе несанкционированного пляжа в посёлке Иваньково, — сообщил источник 76.RU. — В том же районе он проверял наличие и состояние аншлагов, табличек в частном секторе с названиями улиц и так далее.
Накануне судебные приставы задержали Александра Задойнова за долг в 600 тысяч рублей по алиментам перед дочерьми. Ранее звезде телепроекта «Дом-2» запрещали выезд за границу, предупреждали о том, что ему грозит уголовное дело за неуплату.
— Данные меры не повлияли должным образом на мужчину, который так и не приступил к выплате алиментов собственным дочерям, — рассказали в управлении ФССП России по Ярославской области. — Судом было вынесено решение о применении к отцу двоих детей меры административной ответственности в виде обязательных работ в количестве 60 часов.
Первый раз Александр Задойнов женился в родном Ярославле. Первая жена родила ему дочь Настю. Что-то у них не заладилось, и супруги развелись. Дочка осталась жить с мамой. Через некоторое время Александр попал на «Дом-2», и там у него сложились отношения с участницей шоу Элиной Камирен из Тюмени. После этого у Александра появилась вторая дочь Саша, она тоже осталась жить с мамой. Весной этого года стало известно, что Задойнов женился ещё раз на другой участнице «Дома-2» Ксении Козарь. После брака она взяла фамилию мужа.