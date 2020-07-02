«А поблизости бродит медведь»: почтальон ради 10 человек возит еду и лекарства по непролазной грязи

Путь до деревень — 15 километров через лес, две реки и поле. Проехать на машине и даже на тракторе невозможно.



— По правде сказать, если бы не лесорубы, которые заготавливают лес, дорога была бы нормальная, — уверен почтальон. — После заготовки леса остаётся огромная колея. Но я хорошо знаю этот участок, летом проезжаю по нему на самодельном вездеходе-болотоходе, а зимой — на снегоходе. Самое сложное время для поездок — это весна и осень, когда во время половодья и дождей разливаются реки. Тогда мне приходится переходить реку по брёвнам, привязывать к себе трос и за собой перетаскивать каракат по воде, а иначе его унесет течением.

