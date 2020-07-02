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«А поблизости бродит медведь»: почтальон ради 10 человек возит еду и лекарства по непролазной грязи

Публикуем фото и видео из Ярославской области

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Путь от почты до деревень занимает около трёх часов

Путь от почты до деревень занимает около трёх часов

Жители деревень Красный Яр и Меньково в Пошехонском районе держат связь с цивилизацией через почтальона, который приезжает к ним один раз в месяц. Там раньше жили около тысячи человек, все они работали в колхозе и крупном леспромхозе. Были там и почта, и больница, школа и даже аэропорт. Теперь на две деревни осталось всего десять жителей.

На машине по такой дороге проехать невозмсожно

На машине по такой дороге проехать невозмсожно

— Они там, считай, отрезаны от цивилизации: сотовая связь там почти отсутствует, магазинов и аптек нет, — рассказывает 59-летний Сергей Кондаков. А добраться до них могу только я на своем вездеходе. Поэтому отвожу им не только почту и пенсии, но и продукты, и лекарства по их просьбе. На одну поездку набирается груза килограммов на триста.

Сергей Кондаков ездит в отрезанные от цивилизации деревни раз в неделю

Сергей Кондаков ездит в отрезанные от цивилизации деревни раз в неделю

Путь до деревень — 15 километров через лес, две реки и поле. Проехать на машине и даже на тракторе невозможно.

— По правде сказать, если бы не лесорубы, которые заготавливают лес, дорога была бы нормальная, — уверен почтальон. — После заготовки леса остаётся огромная колея. Но я хорошо знаю этот участок, летом проезжаю по нему на самодельном вездеходе-болотоходе, а зимой — на снегоходе. Самое сложное время для поездок — это весна и осень, когда во время половодья и дождей разливаются реки. Тогда мне приходится переходить реку по брёвнам, привязывать к себе трос и за собой перетаскивать каракат по воде, а иначе его унесет течением.

Почтальон привозит жителям деревень не только посылки и пенсии, а также еду и лекарства

Почтальон привозит жителям деревень не только посылки и пенсии, а также еду и лекарства

Чтобы добраться только в одну сторону, нужно часа три. Сергей говорит, что здесь ему намного комфортнее, чем в городе.


— Бывает, лось на дорогу выйдет или медведь где-то поблизости бродит, — описывает свои поездки он. — Но животные не проблема: если их не беспокоить, они никогда не тронут человека. Медведями часто пугают людей, а на самом деле они сами всех боятся. В остальном случаются мелкие неприятности: то дерево упадет на дорогу, приходится разрубать, то ремешок на вездеходе лопнет, то цепочка. Но пока не было такой ситуации, чтобы я сам не смог отремонтировать свой каракат.

Почтальон ездит по этой так называемой дороге каждую неделю

Ранее мы рассказывали про коллегу Сергея Кондакова из Рыбинского района Александру Брыкину, которая возит почту, продукты и лекарства жителям острова на вёсельной лодке.

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деревняпочтадороги
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