«А поблизости бродит медведь»: почтальон ради 10 человек возит еду и лекарства по непролазной грязи

Жители деревень Красный Яр и Меньково в Пошехонском районе держат связь с цивилизацией через почтальона, который приезжает к ним один раз в месяц. Там раньше жили около тысячи человек, все они работали в колхозе и крупном леспромхозе. Были там и почта, и больница, школа и даже аэропорт. Теперь на две деревни осталось всего десять жителей.
— Они там, считай, отрезаны от цивилизации: сотовая связь там почти отсутствует, магазинов и аптек нет, — рассказывает 59-летний Сергей Кондаков. А добраться до них могу только я на своем вездеходе. Поэтому отвожу им не только почту и пенсии, но и продукты, и лекарства по их просьбе. На одну поездку набирается груза килограммов на триста.
Путь до деревень — 15 километров через лес, две реки и поле. Проехать на машине и даже на тракторе невозможно.
— По правде сказать, если бы не лесорубы, которые заготавливают лес, дорога была бы нормальная, — уверен почтальон. — После заготовки леса остаётся огромная колея. Но я хорошо знаю этот участок, летом проезжаю по нему на самодельном вездеходе-болотоходе, а зимой — на снегоходе. Самое сложное время для поездок — это весна и осень, когда во время половодья и дождей разливаются реки. Тогда мне приходится переходить реку по брёвнам, привязывать к себе трос и за собой перетаскивать каракат по воде, а иначе его унесет течением.
Чтобы добраться только в одну сторону, нужно часа три. Сергей говорит, что здесь ему намного комфортнее, чем в городе.
— Бывает, лось на дорогу выйдет или медведь где-то поблизости бродит, — описывает свои поездки он. — Но животные не проблема: если их не беспокоить, они никогда не тронут человека. Медведями часто пугают людей, а на самом деле они сами всех боятся. В остальном случаются мелкие неприятности: то дерево упадет на дорогу, приходится разрубать, то ремешок на вездеходе лопнет, то цепочка. Но пока не было такой ситуации, чтобы я сам не смог отремонтировать свой каракат.
Ранее мы рассказывали про коллегу Сергея Кондакова из Рыбинского района Александру Брыкину, которая возит почту, продукты и лекарства жителям острова на вёсельной лодке.