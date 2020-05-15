«Развели канитель». Путин резко высказался о доплатах медикам

Владимир Путин раскритиковал работу по выплатам врачам. На совещании по открытию медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19 президент заявил, что называл конкретные цифры доплат, а вместо этого чиновники, ответственные за доплату врачам, «развели бюрократическую канитель».



— Ведь я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для всего медперсонала, там для экипажей скорой помощи и так далее. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными. Не за время там — 5, 10 минут или два часа. А за факт работы, — отметил президент. — Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать что ли? Нет. Надеюсь. Надеюсь, что вот за сегодняшний день, если где-то что-то не сделано, будет всё сделано окончательно просто. Повторяю, в понедельник, во вторник к этому еще вернусь.

