Коронавирусная инфекция окончательно парализовала мир, который еще не успел прийти в себя после обрушения цены на нефть (привет, доллар за 90). И сейчас уже очевидно, что вирус поражает не только людей, но и экономику — убивает бизнес и расшатывает всевозможные бюджеты. Какое будущее ждёт наши кошельки, какие сценарии развития прогнозируют экономисты, какие сферы бизнеса могут исчезнуть навсегда, а у каких есть шанс взлететь?



Вирус (или что-то вроде того) ждали давно