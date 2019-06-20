«Острых вопросов не было»: какие жалобы президент Владимир Путин обошёл на прямой линии стороной

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Как на это отреагировали жители Ярославской области, отправлявшие послания главе государства
Россиянам достучаться до президента очень сложно
Фото: Moskva-putinu.ru, Михаил Контуев, Анна Богданова, Александр Белякин
Некоторые жители Ярославской области следили за прямой линией президента России Владимира Путина в ожидании получить ответы на свои вопросы.
— Был вопрос из Красноярска, похожий на мой, — рассказала градозащитница Елена Богданова, которая пыталась достучаться до Путина с рассказом о застройке Павловской рощи в Ярославле. — Там, в микрорайоне Солнечный, участок земли, предназначенный для парка, передали под коммерческую жилую застройку. Губернатор Усс пообещал, что парк будет. Хотелось бы и от Дмитрия Юрьевича Миронова услышать конкретный ответ о том, что нельзя допускать строительство высотных домов в охранной зоне Павловского парка. Вопросы по национальным проектам должны были вселить в нас веру в лучшее будущее, но ничего конкретного я не услышала, оптимизма не прибавилось.
Не было ни слова и про обращение потомка известного купеческого рода Понизовкиных, но автор этого послания не намерен останавливаться.
— Я буду и дальше пытаться достучаться до Правительства России и до президента в частности, — заявил Владимир Понизовкин. — Владимир Путин сам сказал, что есть люди, которые идут во власть, имеют основную цель — улучшить качество жизни людей. Мне есть о чём подумать.
Уставшие от городских проблем жители Переславля-Залесского, которые накануне записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, наблюдали за прямой линией без особой надежды, что их услышат. Только актёр Александр Петров перед приходом в студию президента сказал, что будет спрашивать о поддержке малых городов — как их будут благоустраивать. Сам Петров родом из Переславля-Залесского. Но слова ему так и не дали.
— В целом прямая линия прошла без неожиданностей, — отметил один из организаторов акции с видеообращением к Путину Александр Белякин. — То есть, как обычно, в основном вокруг да около. Вопросы, на мой взгляд, неактуальные для большинства жителей России, а ответы на них подробные и затянутые. Острых вопросов практически не поднималось. За все четыре часа было лишь пару интересных опять же, на мой взгляд, вопросов — про отсутствие водоснабжения в населённом пункте и про состояние медицинских учреждений (нехватка сотрудников). Иллюзий, что наше обращение попадёт на прямую линию, я не испытывал, как и многие из людей, принявшие участие в его записи. К тому же оно было записано не совсем в формате прямой линии. Хронометраж превышал допустимый. Также я заметил, что записанных обращений на прямой линии не появлялось вовсе, это были либо прямые включения, либо связь в режиме онлайн. Однако, несмотря на это, я не считаю неудачной идею с записью обращения. Во-первых, вокруг обращения сплотились жители, а это важно. Во-вторых, такого рода обращения всегда имеют помимо прямого ещё и «побочное» действие, когда чиновники начинают что-либо предпринимать ещё до того, как обращение записано или отправлено. Так и в нашем случае, реакция губернатора не заставила ждать, он обратил внимание на проблему с захватом жилфонда новоиспеченными УК. Возможно, именно наше обращение стало стимулом. Ещё стоит добавить, что в студии прямой линии находился наш земляк Александр Петров и жители выражали надежду на то, что ему удастся задать вопросы про наш город, о чём он заявил при подготовке в студии, однако слова Александру, к сожалению, не дали.
Но один переславец всё же смог со своим вопросом прорваться к президенту. Предприниматель спросил про поддержку фермеров и местные бренды.
20 июня Владимир Путин в 17-й раз ответил на вопросы жителей страны, а мы проследили за этим выступлением в режиме онлайн. На прямую линию главе государства поступило более 1,5 миллиона вопросов, большая часть из них связана со здравоохранением, уровнем зарплат, пособий и пенсий, ЖКХ и ремонтом дорог. Подробности читайте в нашей трансляции.
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во всех телевизорах страны, знаменитое шоу: " в гостях у сказки "
:)
Короче, чтобы не происходило в стране - все правильно. Ну так напишите это на всех заборах и не проводите больше никаких линий. Или одну запись включайте каждый раз.