«Острых вопросов не было»: какие жалобы президент Владимир Путин обошёл на прямой линии стороной

— Был вопрос из Красноярска, похожий на мой, — рассказала градозащитница Елена Богданова, которая пыталась достучаться до Путина с рассказом о застройке Павловской рощи в Ярославле. — Там, в микрорайоне Солнечный, участок земли, предназначенный для парка, передали под коммерческую жилую застройку. Губернатор Усс пообещал, что парк будет. Хотелось бы и от Дмитрия Юрьевича Миронова услышать конкретный ответ о том, что нельзя допускать строительство высотных домов в охранной зоне Павловского парка. Вопросы по национальным проектам должны были вселить в нас веру в лучшее будущее, но ничего конкретного я не услышала, оптимизма не прибавилось.

Уставшие от городских проблем жители Переславля-Залесского, которые накануне записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, наблюдали за прямой линией без особой надежды, что их услышат. Только актёр Александр Петров перед приходом в студию президента сказал, что будет спрашивать о поддержке малых городов — как их будут благоустраивать. Сам Петров родом из Переславля-Залесского. Но слова ему так и не дали.



— В целом прямая линия прошла без неожиданностей, — отметил один из организаторов акции с видеообращением к Путину Александр Белякин. — То есть, как обычно, в основном вокруг да около. Вопросы, на мой взгляд, неактуальные для большинства жителей России, а ответы на них подробные и затянутые. Острых вопросов практически не поднималось. За все четыре часа было лишь пару интересных опять же, на мой взгляд, вопросов — про отсутствие водоснабжения в населённом пункте и про состояние медицинских учреждений (нехватка сотрудников). Иллюзий, что наше обращение попадёт на прямую линию, я не испытывал, как и многие из людей, принявшие участие в его записи. К тому же оно было записано не совсем в формате прямой линии. Хронометраж превышал допустимый. Также я заметил, что записанных обращений на прямой линии не появлялось вовсе, это были либо прямые включения, либо связь в режиме онлайн. Однако, несмотря на это, я не считаю неудачной идею с записью обращения. Во-первых, вокруг обращения сплотились жители, а это важно. Во-вторых, такого рода обращения всегда имеют помимо прямого ещё и «побочное» действие, когда чиновники начинают что-либо предпринимать ещё до того, как обращение записано или отправлено. Так и в нашем случае, реакция губернатора не заставила ждать, он обратил внимание на проблему с захватом жилфонда новоиспеченными УК. Возможно, именно наше обращение стало стимулом. Ещё стоит добавить, что в студии прямой линии находился наш земляк Александр Петров и жители выражали надежду на то, что ему удастся задать вопросы про наш город, о чём он заявил при подготовке в студии, однако слова Александру, к сожалению, не дали.

