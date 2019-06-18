«Всё прогнило и рушится!»: в Переславле на фоне танка записали массовое обращение к Путину. Видео

— У нас в Переславле очень трудно достучаться до власти так, чтобы получить результат, а не отписку или пачку обещаний, — рассказала изданию 76.RU организатор акции Наталья Власова. — Обещаниями мы уже сыты по горло. Мы видим, что город стремительно падает в пропасть, а администрация пытается сохранять хорошую мину при плохой игре. Поэтому полагаем, что ни губернатор Ярославской области, ни тем более в федеральном правительстве не представляют масштаба катастрофы. Мы понимаем, что шансы попасть на прямую линию ничтожны, однако просто сам факт обращения к главе государства уже зачастую помогает губернатору конкретного региона прислушаться наконец к жителям, познакомиться поближе с проблемами. Поэтому мы решили обратиться на прямую линию с президентом России.

С чем переславцы хотят достучаться до Путина





1. Каждый весенне-летний период город остаётся без горячего водоснабжения уже на протяжении более 7 лет. В Чкаловском микрорайоне горячая вода была отключена уже в марте, несмотря на то, что в микрорайоне есть современная газовая котельная. Но собственник и администрация города вот уже на протяжении 7 лет не могут договориться. В августе собственник планирует разобрать единственную котельную в микрорайоне, что ставит под угрозу отопительный сезон! Под ударом оказываются тысячи человек, включая детский сад, школу, воинскую часть.



2. Также под угрозой и отопительный сезон в остальной части города. Сети изношены практически на 100 процентов, подпитка достигает критических значений, городские котельные дышат на ладан — даже в прошлом отопительном сезоне были серьёзные проблемы, что не помешало предыдущему руководителю оставить город на грани ЧС. Однако решение проблемы почти в середине лета так и не найдено. На этом фоне увольняется зам по ЖКХ и директор теплоснабжающей организации. История повторяется.



3. Переславль-Залесский, город Золотого кольца, где находится Плещеево озеро и одноименный национальный парк, может быть окружен мусорными полигонами. Территориальные схемы обращения с отходами ЯО и Владимирской области разработаны так, что два мощных полигона могут взять в кольцо Переславль. Но на наши запросы нам отвечают, что координаты в схемах неточные, хотя схемы разрабатывались на бюджетные средства и в техзадании было указано, что надо выстроить логистику обращения с отходами! Администрация Переславля на наши обращения выдает отписки, не желает помочь жителям разобраться, что будет с мусором.



4. Город копит долги за газ и электричество — мы никак не можем понять, куда утекают наши деньги, которые мы платим по квитанциям. Переславль — небольшой город — на втором месте в области по долгам!



5. Городской бюджет должен множеству подрядчиков, которые выполнили работу, а денег не получили. У города огромная кредиторская задолженность. Школы и детские сады не могут провести необходимые работы для обеспечения безопасности подопечных, подрядчики отказываются участвовать в конкурсах, зная что оплаты не получат. Фактически Переславль — город-банкрот. Опять же — куда утекают бюджетные деньги?



6. В городе происходит хаотичная застройка с нарушениями всех норм и законов, без разрешения на строительство. В нормативные акты бездумно вносятся изменения, которые впоследствии отменяются по требованию прокуратуры. Администрация бездействует по отношению к нарушителям.



7. В городском округе сложилась ситуация, когда на огромной территории отменено решением Верховного суда действие Правил землепользования и застройки — люди не могут получить разрешение на строительство или реконструкцию. Это произошло по вине администрации, которая не слышала жителей — а они кричали о нарушении закона при принятии ПЗЗ. В итоге суд отменил этот градостроительный документ.



8. В городе происходит незаконный, с подделкой подписей в протоколах захват МКД некими частными лавочками, по всей видимости, связанными с администрацией, поскольку она не вмешивается а наоборот придает новым УК легитимность.