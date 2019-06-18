«Спасите национальное достояние»: ярославцы попросили Владимира Путина остановить стройку в парке

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На прямую линию с президентом России продолжают поступать вопросы
На прямую линию с Путиным общественники отправили просьбу спасти Павловскую рощу
Фото: Сергей Сюрин, Михаил Контуев
Общественники из Ярославля написали своё послание президенту России Владимиру Путину и отправили его через службу приёма вопросов на прямую линию с главой государства. Авторы послания попросили Путина, чтобы тот спас Павловскую рощу от застройки многоэтажками.
— В Ярославле в охранной зоне памятника природы «Павловский парк на берегу Волги» чиновники департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области согласовали строительство трёх 17-этажных жилых домов, — сообщили ярославцы президенту России. — Их придомовая территория будет находиться на особо охраняемой природной территории. Департамент строительства области не видит нарушений в том, что функциональная жилая зона находится на территории памятника природы; на территории охранной зоны Правила землепользования и застройки города Ярославля предусматривают строительство жилых домов высотой до 75 метров. Помогите спасти наше национальное достояние — «Павловский парк на берегу Волги». Остановите нарушение федерального закона.
Ранее стало известно, что на прямую линию с Владимиром Путиным пришло ещё одно послание из Ярославской области. Его прислал потомок известного купеческого рода Понизовкиных. Автор того послания попросил спасти разваливающийся жилой дом и людей, которые в нём живут.
Накануне в нашей группе во «ВКонтакте» мы запустили опрос, чтобы узнать, что бы спросили ярославцы у Владимира Путина. Оказалось, что волнует разное — и глобальное, и конкретное, а кто-то хотел бы просто пошутить. Ранее мы уже публиковали топ вопросов для президента России.
Прямая линия с президентом начнется 20 июня в 12:00. Её покажут в эфире каналы Первый, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир». По радио можно будет услышать на «Маяке», «Вести FM» и «Радио России».
Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС- или ММС-сообщение, через сайт программы или специальное мобильное приложение, а также в соцсетях.
Вопросы принимаются до окончания программы 20 июня.
Единый центр обработки сообщений (бесплатный): 8 800 200-40-40.
Номер для SMS и MMS: 0-40-40 (бесплатно, на русском, не больше 70 знаков).
Отправить свой вопрос можно через сайт Moskva-putinu.ru (Москва-путину.рф).
Официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
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Как же уже надоели эти бездельники... Только и могут что кричать... Городу надо развиваться
Как альтернатива - сносите коммуналки на пр. Ленина. Они свое отслужили.
В городе полно всяких пустырей, незастроенных территорий, бывших промышленных объектов, ныне заброшенных. Зачем вообще ввязываться в сомнительные проекты: строить в охраняемых зонах, в частном секторе, в историческом центре? Кому-то хочется в "красивых" местах пожить, любые бабки готовы отстегнуть? Так городским чиновникам ни к чему с такими связываться - только пачкаться. Хотя... Для них слов честь уже ничего не значит. Можно хоть до Москвы, Тутаева и Череповца всё застроить, нечего уплотнять неуплотнимое.