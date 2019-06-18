«Спасите национальное достояние»: ярославцы попросили Владимира Путина остановить стройку в парке

— В Ярославле в охранной зоне памятника природы «Павловский парк на берегу Волги» чиновники департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области согласовали строительство трёх 17-этажных жилых домов, — сообщили ярославцы президенту России. — Их придомовая территория будет находиться на особо охраняемой природной территории. Департамент строительства области не видит нарушений в том, что функциональная жилая зона находится на территории памятника природы; на территории охранной зоны Правила землепользования и застройки города Ярославля предусматривают строительство жилых домов высотой до 75 метров. Помогите спасти наше национальное достояние — «Павловский парк на берегу Волги». Остановите нарушение федерального закона.

Общественники из Ярославля написали своё послание президенту России Владимиру Путину и отправили его через службу приёма вопросов на прямую линию с главой государства. Авторы послания попросили Путина, чтобы тот спас Павловскую рощу от застройки многоэтажками.

Ранее стало известно, что на прямую линию с Владимиром Путиным пришло ещё одно послание из Ярославской области. Его прислал потомок известного купеческого рода Понизовкиных. Автор того послания попросил спасти разваливающийся жилой дом и людей, которые в нём живут.



Накануне в нашей группе во «ВКонтакте» мы запустили опрос, чтобы узнать, что бы спросили ярославцы у Владимира Путина. Оказалось, что волнует разное — и глобальное, и конкретное, а кто-то хотел бы просто пошутить. Ранее мы уже публиковали топ вопросов для президента России.



Прямая линия с президентом начнется 20 июня в 12:00. Её покажут в эфире каналы Первый, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир». По радио можно будет услышать на «Маяке», «Вести FM» и «Радио России».



Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС- или ММС-сообщение, через сайт программы или специальное мобильное приложение, а также в соцсетях.



Вопросы принимаются до окончания программы 20 июня.



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