Фермер из Переславля рассказал Путину про местный пармезан и хамон

— Борис Акимов, когда-то он придумал магазин «Лавка-лавка», где продавал продукцию других фермеров, а теперь фермером стал сам. Уже выращивает собственный сорт чеснока и даже производит переславский пармезан, хамон. Говорят, что спрос на их продукцию огромный, — представила мужчину ведущая.

Сегодня на прямой линии Владимиру Путину поступил вопрос от Ярославской области. Точнее, от фермера Бориса Акимова, разместившего свой бизнес в Переславле-Залесском.

— У нас сегодня государство больше помогает агрохолдингам, где-то 90% всей помощи идёт 10% самым крупным компаниям в России. Между тем центры прибылей этих компаний часто находится в Москве, а чаще в офшорах. А малый фермер находится на территории, где он живёт и работает, является драйвером развития территории, — считает Борис Акимов. — В Европе есть хороший пример продуктов регионального происхождения: тот же самый пармезан, пармская ветчина или шампанское. Они дают большому количеству фермеров рабочие места. Есть идея запустить в России такую программу по созданию продуктов территориального происхождения. Это, я уверен, дало бы импульс развития большому количеству фермеров.



Также фермер рассказал о том, что многие региональные бренды забываются.

— У нас большое количество региональных брендов есть, часто забытых. Как вот брейтовский чеснок, павловские куры или муромские огурцы, которые можно возродить, — рассказал президенту Борис Акимов.



Глава государства слушал внимательно, что-то записывал.