Фермер из Переславля рассказал Путину про местный пармезан и хамон

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Кто ещё из Ярославской области подготовил вопросы президенту
В зале с президентом на прямой линии находились фермер Борис Акимов (слева) и актёр Александр Петров (справа) из Переславля-Залесского
Фото: Moskva-Putinu.ru
Сегодня на прямой линии Владимиру Путину поступил вопрос от Ярославской области. Точнее, от фермера Бориса Акимова, разместившего свой бизнес в Переславле-Залесском.
— Борис Акимов, когда-то он придумал магазин «Лавка-лавка», где продавал продукцию других фермеров, а теперь фермером стал сам. Уже выращивает собственный сорт чеснока и даже производит переславский пармезан, хамон. Говорят, что спрос на их продукцию огромный, — представила мужчину ведущая.
Фермер предложил президенту поддерживать локальных мелких производителей.
— У нас сегодня государство больше помогает агрохолдингам, где-то 90% всей помощи идёт 10% самым крупным компаниям в России. Между тем центры прибылей этих компаний часто находится в Москве, а чаще в офшорах. А малый фермер находится на территории, где он живёт и работает, является драйвером развития территории, — считает Борис Акимов. — В Европе есть хороший пример продуктов регионального происхождения: тот же самый пармезан, пармская ветчина или шампанское. Они дают большому количеству фермеров рабочие места. Есть идея запустить в России такую программу по созданию продуктов территориального происхождения. Это, я уверен, дало бы импульс развития большому количеству фермеров.
Также фермер рассказал о том, что многие региональные бренды забываются.
— У нас большое количество региональных брендов есть, часто забытых. Как вот брейтовский чеснок, павловские куры или муромские огурцы, которые можно возродить, — рассказал президенту Борис Акимов.
Глава государства слушал внимательно, что-то записывал.
— Ещё раз, пожалуйста, какую программу, сформулируйте, — переспросил Владимир Путин.
— Программу развития продуктов местного территориального происхождения. Есть Павлово — населенный пункт Нижегородской области. Там есть павловские куры — известная порода.
— Понятно, развитие продуктовых брендов. У нас это есть, вологодское масло, например. Хотя согласен, нужно, чтобы государство, средства массовой информации помогали, — ответил Путин. — Вместе с тем, думаю, то, что вы сейчас сказали, это отголоски того, на что государство прежде всего должно обратить внимание. Бывший губернатор Краснодарского края всегда говорил, что двигателем сельскохозяйственного производства являются крупные товарные производства. На самом деле это правда. Но забывать малые и средние фермерские хозяйства, конечно, нельзя.
Однако с тем, что государство не поддерживает малых фермеров, президент не согласился.
— Мне кажется, у вас неполная информация в этом смысле. Объем товаров фермерской продукции вырос на 45%. Общий объем поддержки в прошлом году был 254 миллиарда, в этом году — свыше 300 миллиардов рублей. Это я имею в виду и экспорт. Где-то 16% приходится на фермерские хозяйства, которые занимают объём рынка 12%. Что это значит? Объем поддержки больше, чем рынок, который они занимают. О чем это говорит? Что государство подталкивает к развитию, — подвёл цифры президент.
На предложение бизнесмена о поддержке местных брендов Путин ответил, что попросит сделать предложение правительству на этот счет.
Перед тем, как президент вошёл в зал, актёр Александр Петров сказал, что будет спрашивать о поддержке малых городов — как их будут благоустраивать. Сам Петров родом из Переславля-Залесского. Однако во время прямой линии ему задать свой вопрос так и не удалось.
Во время прямой линии президент ответил, почему ярославцы не получают льготные лекарства вовремя. Мы также вели полную текстовую трансляцию. А ещё мы выяснили, какие острые вопросы на прямой линии обошли стороной.
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А что он не сказал что полстраны недоедает в России, люди живут в проголодь от того что такие как вы Путин стоите со своими друзьями олигархами у власти.