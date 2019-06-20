Готовился до поздней ночи: Владимир Путин отвечает на вопросы россиян

Сегодня, 20 июня, Владимир Путин в 17-й раз ответит на вопросы жителей страны, а мы проследим за этим выступлением в режиме онлайн. На прямую линию главе государства поступило более 1,5 миллиона вопросов, большая часть из них связана со здравоохранением, уровнем зарплат, пособий и пенсий, ЖКХ и ремонтом дорог.

Посмотрим, на какие из них ответит Путин.