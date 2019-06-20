Готовился до поздней ночи: Владимир Путин отвечает на вопросы россиян

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Мы ведем онлайн-трансляцию прямой линии президента
Сегодня, 20 июня, Владимир Путин в 17-й раз ответит на вопросы жителей страны, а мы проследим за этим выступлением в режиме онлайн. На прямую линию главе государства поступило более 1,5 миллиона вопросов, большая часть из них связана со здравоохранением, уровнем зарплат, пособий и пенсий, ЖКХ и ремонтом дорог.
Посмотрим, на какие из них ответит Путин.
Житель Калининградской области спрашивает, когда поднимут зарплату. Он — пожарный, командир отделения с зарплатой 16 тысяч рублей.
— Приходится работать на двух-трех работах, от этого рушатся семьи. Вы видите, что творится в стране. Когда наведут порядок?
Путин отвечает:
— Нужно проверить, что реально происходит с зарплатами. Я не понимаю, откуда взялись такие цифры. В каждом конкретном случае нужно разбираться.
— Сейчас мы видим, что производство начало расти, инфляция, по последним данным, ниже 5% опустилась. В целом, пока во всяком случае, то, на что мы рассчитывали — это действует, — заключает Путин.
Ведущие говорят, что, судя по вопросам, россияне не очень понимают, что такое нацпроекты. Путин объясняет:
— Конечная цель всех этих мероприятий — поднять экономику и поднять уровень жизни в нашем государстве. Мы разделили все эти направления, не по степени важности, а по принципу: что должно быть сделано раньше. Нужно выяснить, где источники тех мероприятий, которые должно финансировать государство.
Владимир Путин в студии. Погнали!
В студии Станислав Черчесов, тренер сборной России по футболу.
— Меня попросили задать вопрос президенту, и я даже растерялся. Потому что последние годы вопросы задают только мне.
Много вопросов к Путину накопилось и у жителей Ярославской области, конечно. Переславцы вообще записали коллективное обращение — просят спасти их от беспредела.
А ярославцы попросили спасти парк.
Студия, где ждут президента. Он должен появиться через пару минут.
Обычно в прямом эфире Владимир Путин успевает ответить на 70–80 вопросов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне рассказал, как глава государства во вторник готовился к прямой линии:
— Работал по статистике, над справочными материалами, которые были собраны по линии ведомств, по линии экспертных подразделений администрации президента, — цитирует Пескова «Российская газета». — Затем Путин провел совещание по прямой линии, которое продлилось около шести часов, а сегодня сидел с вопросами и обращениями «до поздней ночи».
Как и в прошлом году, на связь с президентом из своих кабинетов будут выходить федеральные и региональные чиновники. Как думаете, кого увидим в этот раз?
С минуты на минуту президент должен прибыть в студию в Гостином Дворе, его уже дожидаются десятки телеканалов, а также гости — около ста человек. Задать вопросы президенту можно было по телефонам кол-центра, SMS, через мобильные приложения и сайт «Москва — Путину», а также во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
От россиян поступило более 1,5 миллиона обращений.
Разговор президента со страной транслируют федеральные каналы — «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
В своей сетке вещания «Первый» и «Россия» заложили по три часа, но, напомним, что с 2013 года прямая линия длилась не меньше четырех часов. Самая продолжительная — на 4 часа 47 минут — прошла в 2013 году.
Видео трансляции можно посмотреть здесь:
Видео: Россия 24 / YouTube
Фото: kremlin.ru
Инфографика: Илья Давыдов, Полина Авдошина / Сеть городских порталов
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