Актёр Александр Петров следит за судьбами детей, которым взялся помогать

Известный российский актёр Александр Петров решил творить добро, используя свою славу. Теперь он помогает тяжелобольным детям, родители которых собирают деньги на лечение.



— Количество подписчиков в социальных сетях даёт выполнять одну важную задачу — помогать людям, — считает Александр Петров.



Недавно актёр рассказал своим поклонникам в Instagram о маленьком Грише, у которого врачи нашли в глазу прогрессию раковой опухоли.

Звезда сериалов «Полицейский с Рублёвки» и «Звоните ДиКаприо» родился в Переславле-Залесском Ярославской области. Дебютировал в кино в 2010 году в эпизодической роли в сериале «Голоса». В 2012 году сыграл главную роль в сериале «Пока цветёт папоротник». В 2012–2013 годах служил в Московском театре Et Cetera. 25 января 2013 года был принят в труппу театра им. Ермоловой под руководством Олега Меньшикова.



— Это прямая угроза органу зрения и прямая дорога к полной слепоте, — написал звезда десятков фильмов.



До 29 декабря родителям мальчика нужно собрать около 2,6 миллиона рублей на операцию. И поклонники актёра начали активно помогать это сделать, переводя деньги различными способами.



— Большое спасибо, Саша, за ваше доброе сердце, — стали писать люди в комментариях под постами Петрова и переводить деньги.

Сейчас собрано чуть более 1 миллиона, из них около 200 тысяч — пожертвования от поклонников Петрова.



Ранее актёр Александр Петров таким же образом помогал двухлетнему сыну своего товарища Елисею, у которого медики обнаружили опухоль в правой височной части головы.

