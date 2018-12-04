Монетизировал славу: актёр Александр Петров начал спасать жизни больных детей
Известный российский актёр Александр Петров решил творить добро, используя свою славу. Теперь он помогает тяжелобольным детям, родители которых собирают деньги на лечение.
— Количество подписчиков в социальных сетях даёт выполнять одну важную задачу — помогать людям, — считает Александр Петров.
Недавно актёр рассказал своим поклонникам в Instagram о маленьком Грише, у которого врачи нашли в глазу прогрессию раковой опухоли.
Звезда сериалов «Полицейский с Рублёвки» и «Звоните ДиКаприо» родился в Переславле-Залесском Ярославской области. Дебютировал в кино в 2010 году в эпизодической роли в сериале «Голоса». В 2012 году сыграл главную роль в сериале «Пока цветёт папоротник». В 2012–2013 годах служил в Московском театре Et Cetera. 25 января 2013 года был принят в труппу театра им. Ермоловой под руководством Олега Меньшикова.
— Это прямая угроза органу зрения и прямая дорога к полной слепоте, — написал звезда десятков фильмов.
До 29 декабря родителям мальчика нужно собрать около 2,6 миллиона рублей на операцию. И поклонники актёра начали активно помогать это сделать, переводя деньги различными способами.
— Большое спасибо, Саша, за ваше доброе сердце, — стали писать люди в комментариях под постами Петрова и переводить деньги.
Сейчас собрано чуть более 1 миллиона, из них около 200 тысяч — пожертвования от поклонников Петрова.
Ранее актёр Александр Петров таким же образом помогал двухлетнему сыну своего товарища Елисею, у которого медики обнаружили опухоль в правой височной части головы.