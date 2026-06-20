Погода сошла с ума: в России среди июня наступила зима — такого не было с прошлого века

Жители утром увидели такую «летнюю» картину Источник: Анастасия Арефьева

Июньский снег накрыл один из регионов страны. Природной аномалии удивились жители Забайкалья и отметили, что сугробов летом не было с прошлого века. Всё, что происходит в регионе из-за непогоды, рассказываем в материале.

Глубина снега на хребтах в Красночикойском округе составила до 15 сантиметров. Из-за осадков упали деревья и перекрыт проезд. В низинах района идет дождь, из-за которого поднялись реки.

«Снег выпал на хребтах, из-за этого затруднено движение по дороге Баляга — Ямаровка. На одном участке движение перекрыто, около села Черемхово — ограничено. Из-за того, что выпало около 15 сантиметров, деревья упали. Я всю жизнь живу в Чикое, не помню, чтобы снег в такое время был. Но пожилые люди помнят, что был снегопад в 70-х годах прошлого века», — сообщил нашим коллегам из «Чита.Ру» исполняющий обязанности главы окружной администрации Николай Конюков.

Сейчас снег тает Источник: Минтранс Забайкалья / MAX

Между селами Малоархангельск и Малета дорожники расчищают снежное полотно и убирают упавшие деревья. Сложная обстановка сохраняется и на других участках, поэтому власти просят водителей по возможности отказаться от дальних поездок.

Источник: Минтранс Забайкалья / MAX

Синоптики отмечают, что сегодня утром погода в регионе опустилась до 1 градуса тепла, но уже повышается. В настоящее время идет дождь, уровень рек растет — около села Черемхово река Чикой поднялась на 20 сантиметров, река Менза — на 3.

«Пока подъем рек несильный, но неизвестно, сколько еще будет идти дождь, поэтому мы готовимся», — добавил и. о. главы администрации.

Погода в регионе испортилась еще накануне. Снег выпал в селе Менза. За ночь он не растаял, а покрыл деревья и поля.

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Источник: «Весь Улан-Удэ» / Telegram