НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

 754мм 63%
Подробнее
2 Пробки
USD 73,44
EUR 84,17
В Турцию на машине
Судьба заброшки
Кому доверить бизнесс-процессы
Афиша на выходные
Где в Ярославле жить хорошо?
Закроют гипермаркет
Что с бензином в Ярославле
Пробка на Московском
Погиб подросток
Страна и мир Погода сошла с ума: в России среди июня наступила зима — такого не было с прошлого века

Погода сошла с ума: в России среди июня наступила зима — такого не было с прошлого века

Снега навалило уже до 15 сантиметров

48
Жители утром увидели такую «летнюю» картину | Источник: Анастасия Арефьева Жители утром увидели такую «летнюю» картину | Источник: Анастасия Арефьева

Жители утром увидели такую «летнюю» картину

Источник:
Анастасия Арефьева

Июньский снег накрыл один из регионов страны. Природной аномалии удивились жители Забайкалья и отметили, что сугробов летом не было с прошлого века. Всё, что происходит в регионе из-за непогоды, рассказываем в материале.

Глубина снега на хребтах в Красночикойском округе составила до 15 сантиметров. Из-за осадков упали деревья и перекрыт проезд. В низинах района идет дождь, из-за которого поднялись реки.

«Снег выпал на хребтах, из-за этого затруднено движение по дороге Баляга — Ямаровка. На одном участке движение перекрыто, около села Черемхово — ограничено. Из-за того, что выпало около 15 сантиметров, деревья упали. Я всю жизнь живу в Чикое, не помню, чтобы снег в такое время был. Но пожилые люди помнят, что был снегопад в 70-х годах прошлого века», — сообщил нашим коллегам из «Чита.Ру» исполняющий обязанности главы окружной администрации Николай Конюков.

Сейчас снег тает

Источник:

Минтранс Забайкалья / MAX

Между селами Малоархангельск и Малета дорожники расчищают снежное полотно и убирают упавшие деревья. Сложная обстановка сохраняется и на других участках, поэтому власти просят водителей по возможности отказаться от дальних поездок.

Источник:

Минтранс Забайкалья / MAX

Синоптики отмечают, что сегодня утром погода в регионе опустилась до 1 градуса тепла, но уже повышается. В настоящее время идет дождь, уровень рек растет — около села Черемхово река Чикой поднялась на 20 сантиметров, река Менза — на 3.

«Пока подъем рек несильный, но неизвестно, сколько еще будет идти дождь, поэтому мы готовимся», — добавил и. о. главы администрации.

Погода в регионе испортилась еще накануне. Снег выпал в селе Менза. За ночь он не растаял, а покрыл деревья и поля.

Источник: Анастасия Арефьева Источник: Анастасия Арефьева
Источник: Анастасия Арефьева Источник: Анастасия Арефьева
Источник: Анастасия Арефьева Источник: Анастасия Арефьева
Источник: Анастасия Арефьева Источник: Анастасия Арефьева
Источник: Анастасия Арефьева Источник: Анастасия Арефьева
Источник: Анастасия Арефьева Источник: Анастасия Арефьева
+1
Источник: Анастасия Арефьева Источник: Анастасия Арефьева
Источник:

«Весь Улан-Удэ» / Telegram

О непогоде предупреждают жителей соседней Бурятии. По данным МЧС, ожидаются заморозки до −3 градусов. Спасатели сообщают об опасности снижении урожайности и гибели сельхозкультур.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Погода Снег Лето
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть
Кирилл Титов
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Мнение
Как писать тексты без ошибок? 5 правил для тех, кто не помнит школьную программу
Евгения Горина
Преподаватель и мама двоих детей
Мнение
«Просто разрыв»: ярославцы съездили в Турцию на машине и рассказали, сколько им это стоило
Иван Красовский
Роуд-трипы
Мнение
Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно
Надежда Губарь
Рекомендуем