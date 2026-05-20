Почти 100 тысяч дачников рискуют лишиться своей земли. Новости 20 мая

У владельцев участков есть время все исправить

Мошенники рассылают фальшивые отпускные акции

Перед началом летних отпусков злоумышленники разработали новую схему обмана. Они рассылают сообщения от имени популярных авиакомпаний и РЖД, приглашая приобрести билеты по сниженным ценам. Об этом предупредил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.

По его словам, аферисты используют легенду о специальном тарифе. Они отправляют письма и сообщения от имени известных авиакомпаний и РЖД, рекламируя билеты по очень привлекательной стоимости или настаивая на срочном подтверждении бронирования, чтобы избежать аннулирования.

Такие сообщения содержат фишинговые ссылки, ведущие на поддельные сайты. Злоумышленники создают копии официальных порталов, которые трудно отличить от настоящих.

Кучава добавил, что следует быть осторожными с сообщениями, которые создают ощущение срочности, например, о том, что ваш билет аннулирован и необходимо немедленно доплатить. Эксперт рекомендовал приобретать билеты только через официальные приложения и проверенные сервисы. Не следует переходить по ссылкам из подозрительных SMS и вводить данные банковской карты на незнакомых ресурсах.

Участились фейки об угрозе беспилотников

В Telegram появились каналы, которые выдают себя за официальный ресурс и оповещают о введении режимов беспилотной и ракетной опасности. Об этом предупредили эксперты департамента защиты от цифровых рисков компании-разработчика F6.

«Фиксируется распространение через открытые домовые и районные чаты ссылок на сомнительные Telegram-каналы с оповещениями об атаках. Ссылки распространяются от имени участников чата — якобы „соседей“… Однако на самом деле аккаунты, от которых распространяют ссылки на такие каналы — фейковые», — рассказали эксперты в разговоре с РИА «Новости».

Злоумышленники маскируются под соседей и присоединяются к открытым чатам через интернет-ссылки. Они активируют аккаунты только для того, чтобы наполнять их фотографиями и создавать видимость активности, чтобы завоевать доверие пользователей.

Такие сомнительные Telegram-каналы часто содержат в названии слова «Радар» и «Москва». На аватарках большинства каналов — используется официальная символика столицы. Внешне они напоминают типичные каналы в мессенджерах, созданные для оповещения о беспилотных и ракетных атаках. Однако их используют как для взлома аккаунтов и мошеннических атак, так и для распространения дезинформации.

Специалисты рекомендуют пользователям не подписываться на каналы с уведомлениями, если им поступают ссылки из сомнительных источников. Также рекомендуется, чтобы модераторы чатов на уровне домов, районов и других территориальных сообществ отключали возможность добавления новых участников через общедоступные ссылки-приглашения.

Кому повезет с зарплатой в мае

В мае часть сотрудников получит увеличенную зарплату. На нее могут рассчитывать лишь несколько категорий работников.

сотрудники с фиксированным окладом;

работники с почасовой или сдельной оплатой труда, а также те, кто работает по сменному графику.

Для повышенной зарплаты эти сотрудники должны были отработать в период майских праздников. По словам профессора кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Ирины Шестеряковой, работа в выходной или праздник оплачивается не менее чем в двойном размере для сдельщиков, работников с дневными и часовыми тарифными ставками, а также для тех, кто получает оклад.

Эксперт уточнила, что оплата производится за фактически отработанные часы, и размер выплат устанавливается компанией или предприятием. Эта информация должна быть прописана в коллективных договорах, внутренних правилах или трудовых договорах.

Вместо повышенной оплаты за работу в выходной или праздничный день сотрудник может получить дополнительный день отдыха. Однако если он сам того хочет.

«В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит», — отметила эксперт.

Россия и Китай продлили безвизовый режим

Визит президента России Владимира Путина в Китай подходит к концу. Поездка завершится 21 мая. В Доме народных собраний КНР Москва и Пекин подписали совместное заявление об углублении российско-китайских отношений, а также продлили безвизовый режим между странами.

«Мы с президентом Путиным единогласно одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ», — сказал китайский лидер Си Цзиньпин.

Безвизовый режим между странами продлили до 31 декабря 2027 года.

Свой нынешний визит в Китай Путин оценил высоко и назвал содержательными переговоры с Си Цзиньпином. Также он поблагодарил своего коллегу за теплый прием и гостеприимство.

Туристам в ОАЭ ставят в паспорта новые штампы

В Объединенных Арабских Эмиратах ввели новый штамп для туристов. Его начали ставить в паспорта при пересечении границы.

Штамп приурочен к Международному дню семьи, который отмечается 20 мая. Об этом сообщает издание Gulf News со ссылкой на Федеральное управление ОАЭ по идентификации, гражданству, таможне и портовой безопасности.

По словам властей, штамп содержит надпись «Year of Family». Его цель — укрепить семейные связи и продвигать социальные ценности.

Отметку получают пассажиры, прибывающие в страну через аэропорты, морские порты и сухопутные границы. Власти считают, что это сделает паспортную процедуру символом гостеприимства.

Пассажирам запретили пользоваться пауэрбанками в самолетах

В России обновили правила перевозки пауэрбанков в самолетах. Теперь пассажирам запрещено заряжать устройства в полете, а мощные аккумуляторы нельзя брать с собой на борт.

«Заряжать устройства во время полета запрещено, а к упаковке аккумуляторов теперь необходимо относиться особенно внимательно», — сообщили в пресс-службе Минтранса.

Портативные зарядки должны находиться в легкодоступном месте и под постоянным контролем пассажира. Также введены ограничения на емкость аккумуляторов, которые можно провозить в самолете.

Например, аккумуляторы с емкостью до 100 Вт⋅ч можно провозить без ограничений, устройства с емкостью от 100 до 160 Вт⋅ч требуют согласования с авиакомпанией, а аккумуляторы мощностью свыше 160 Вт⋅ч запрещены к перевозке. Кроме того, нельзя провозить портативную зарядку в багаже, ее обязательно нужно брать в ручную кладь.

На корпусе пауэрбанка обязательно должны быть указаны технические характеристики, такие как мощность, емкость и содержание лития. Если маркировка отсутствует или устройство не соответствует требованиям авиакомпании, его могут изъять.

Пять российских авиакомпаний уже внесли изменения в правила провоза пауэрбанков, чтобы соответствовать нормам Международной организации гражданской авиации (ICAO), которые действуют для всей российской гражданской авиации.

Латвия призвала НАТО напасть на Калининград

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининградскую область, несмотря на сделанное ранее предупреждение президентом России Владимиром Путиным. Заявление Будриса прозвучало во время интервью изданию Neue Zurcher Zeitung.

«Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде», — уверял литовский министр.

Он уверен, что у военного блока имеются все необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве. Однако на такие провокационные заявления уже ответили в Кремле и назвали призыв Будриса безумием.

«Это заявление на грани безумия. Наверное, я не думаю, что к этому нужно серьезно относиться. Это, скорее, свидетельствует о том, какие там оголтелые политики. Политики настолько оголтелые вряд ли способны на какие-то продуманные, изощренные действия. Это хорошо», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

С этим же согласились в Совфеде и Госдуме. А губернатор Калининградской области и вовсе отметил сезонность таких высказываний со стороны Литвы. В основном страна угрожает осенью и весной, заявил Алексей Беспрозванных в интервью ИС «Вести». В регионе на такие угрозы реагируют абсолютно спокойно.

«Реагируем абсолютно спокойно по одной простой причине, что такие сообщения у нас периодически возникают. Уже второй год, как я вижу, такая активность идет в этом направлении. Единственное, конечно, заметили, что такая активность у нас происходит либо весной, либо осенью. Начинаем всерьез переживать за здоровье наших соседей», — подытожил Беспрозванных.

Школьники начнут изучать «Искусственный интеллект»

С 1 сентября в школьной программе появится новый профиль — «Искусственный интеллект». О нововведении рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Он отметил, что новый профиль будет доступен ученикам, изучающим информатику на углубленном уровне. По словам Кравцова, Всероссийская олимпиада школьников, завершившаяся в мае, задает направление для развития образовательной системы.

Министр просвещения добавил, что «Искусственный интеллект» стал достаточно популярным и актуальным, что с 2026/27 учебного года его включат в школьную программу.

Россия и США обсуждят программы студенческого обмена

Минобрнауки готово вернуться к обсуждению договоренностей по студенческим обменам с США, достигнутых во время мартовского визита депутатов Госдумы в США, если американская сторона проявит к этому интерес. Подробности об этом рассказали в ведомстве.

В министерстве напомнили, что в соответствии с концепцией, утвержденной президентом РФ 5 сентября 2022 года, Россия придерживается многовекторного подхода и продолжает развивать культурное, научное, образовательное и спортивное сотрудничество «с заинтересованными партнерами из всех государств, включая недружественные, в число которых входят США».

«В настоящее время в российских университетах обучаются 97 студентов из США», — заявили в ведомстве «Известиям».

Владельцы заброшенных дачных участков рискуют лишиться земли

Почти 100 тысяч россиян получили предупреждения от Росреестра из-за заброшенных и заросших участков. Владельцы обязаны освоить землю в течение трех лет, а при игнорировании требований участок могут изъять через суд, сообщает телеканал «Известия».

Более 7 000 владельцев уже получили обязательные предписания привести землю в порядок. Еще 91 тысяче человек направили первичные предостережения. На устранение нарушений дают от 30 до 90 дней. Для поиска заброшенных участков Росреестр использует беспилотники.