Страна и мир

Пассажирам запретили пользоваться пауэрбанками в самолетах. Минтранс опубликовал новые правила

Разбираемся в нововведениях

Пять российских авиакомпаний уже изменили правила провоза пауэрбанков

В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах. Теперь их запрещено заряжать в полете и нельзя будет провозить устройства с большой мощностью.

«Заряжать устройства во время полета запрещено, а к упаковке аккумуляторов теперь необходимо относиться особенно внимательно», — сообщили в пресс-службе Минтранса.

Вместе с этим портативная зарядка теперь должна находиться в доступном месте и под контролем пассажира. Кроме того регулируется емкость зарядных устройств, которые можно брать с собой в полеты.

Например, аккумуляторы до 100 Ватт-час провозить можно беспрепятственно, перевозку батарей от 100 до 160 Ватт-час нужно согласовывать с авиакомпанией, а пауэрбанки емкостью свыше 160 Ватт-час к перевозке самолетами запрещены. Нельзя теперь провозить аккумуляторы в багаже — их нужно обязательно брать в ручную кладь.

Пять российских авиакомпаний уже изменили правила провоза пауэрбанков в соответствии с нормами Международной организации гражданской авиации (ICAO), которые распространяются на всю российскую гражданскую авиацию.

Еще на корпусе портативной зарядки должны быть указаны технические характеристики (мощность, емкость, содержание лития). Если маркировка отсутствует или устройство не соответствует требованиям авиакомпании, его могут изъять.

Запретить использование зарядных устройств во время полета Минтрансу предложили после того, как на борту самолета «Уральских авиалиний» у одного из пассажиров взорвался зарядный блок. Это случилось в феврале 2026 года.

Тогда бортпроводники оперативно ликвидировали возгорание с помощью огнетушителя, для безопасности устройство поместили в контейнер с водой. В результате инцидента пассажир получил ожог большого пальца, от огня повредились подушка кресла и ремень безопасности.

По результатам проверки комиссия пришла к выводу, что решение экипажа проследовать в пункт назначения было обоснованным. Также в документах указано, что авиационным властям следует изменить нормативные акты — вплоть до ограничения или полного запрета использования портативных зарядок на борту воздушных судов.

Алена Смагина
