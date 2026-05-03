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Страна и мир Подсыпавшего яд в баночки с детским питанием арестовали — зачем он это делал

Подсыпавшего яд в баночки с детским питанием арестовали — зачем он это делал

Перед преступлением мужчина послал производителю письмо с требованием

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Подозрительное детское питание обнаружили на прилавках магазинов | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПодозрительное детское питание обнаружили на прилавках магазинов | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Подозрительное детское питание обнаружили на прилавках магазинов

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Подозреваемого, который добавлял крысиный яд в баночки с детским питанием, задержали в Австрии. Об этом сообщила местная полиция. По предварительным данным, мужчина пошел на преступление, чтобы выманить деньги у производителя — компании Hipp.

«Сегодня нам удалось арестовать подозреваемого, 39-летнего гражданина», — заявили в полиции восточного штата Бургенланд, где была обнаружена одна из отравленных банок.

Ранее в субботу австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что подозреваемого арестовали в федеральной земле Зальцбург, граничащей с Германией. Предполагается, что мужчина пошел на преступление, чтобы получить выкуп от производителя.

Сама компания Hipp не раскрыла детали требования. Однако газета Die Presse сообщила, что в марте неизвестные отправили на предприятие электронное письмо с ультиматумом: выплатить 2 миллиона евро в течение шести дней. Фирма узнала о письме лишь спустя две недели после указанного злоумышленником срока.

В прошлом месяце в Австрии, Чехии и Словакии обнаружили пять банок детского питания марки Hipp с признаками вскрытия. К счастью, содержимое ни одной из них не использовали в пищу. Шестая банка, предположительно находящаяся в Австрии, до сих пор не найдена.

На подозрительное детское пюре с морковью и картофелем обратил внимание клиент: на емкости виднелись следы вскрытия. В лаборатории проверили содержимое и нашли в продукте крысиный яд. Подробнее об этой истории читайте в нашем материале.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Детское питание Расследование Задержание Производитель
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Комментарии
1
Гость
3 мая, 08:32
А у нас производители продуктов питания сами яд добавляют - для повышения рентабельности производства. И контролирующие органы ничего против не имеет, если только конкуренты первых не дадут контролерам на лапу. Тогда те что угодно найдут.....
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Гость
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