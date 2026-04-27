Трамп избегает мира, глава МИД Ирана едет к Путину: всё о войне между США и Ираном

Дональд Трамп вновь озвучил требования Ирану Источник: Джулия Демари Никхинсон / Associated Press

Противостояние между США и Ираном продолжается почти два месяца. Острую стадию вооруженного конфликта удалось сдержать двухнедельным перемирием, но договоренностей о полном прекращении противостояния достичь пока не удалось. Стороны не торопятся заключать мир, каждая настаивает на своих условиях. Иран продолжает контролировать Ормузский пролив, США отвечают морской блокадой. Тем временем Москва ожидает визита в Россию главы МИД Ирана. Рассказываем подробнее о ключевых событиях этого дня.

США уклоняются от мирных переговоров

Переговоры Вашингтона и Тегерана, которые, как ожидалось, должны были пройти в выходные, не состоялись. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил отменить визит своих посланников в Исламабад — столицу Пакистана.

«Я только что отменил поездку моих представителей в Исламабад на встречу с иранцами. Слишком много времени потрачено на дорогу, слишком много работы! Кроме того, в иранском „руководстве“ царит огромная междоусобица и неразбериха. Никто не знает, кто главный, включая их самих. К тому же все козыри у нас, а у них нет! Если они хотят поговорить, им достаточно просто позвонить», — написал Дональд Трамп в Truth Social.

По сообщению Financial Times, госсекретарь США Марко Рубио избегал участия в переговорах по Ирану, не присутствуя ни на одной из поездок американской делегации в Исламабад. По мнению профессора Гарварда Стивена Уолта, он намеренно держится в стороне, чтобы не связывать себя с возможным провалом в переговорах.

Иран не верит в слова и ждет от Штатов шагов навстречу

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, опасается, что «текущие переговоры могут стать дымовой завесой, за которой готовится новое нападение на Иран». Он считает, что Штатам нужно проявлять больше уважения к Тегерану. При этом лидер Исламской Республики говорит о том, что усиление морской блокады со стороны США только мешает переговорному процессу.

За время ограничений США перенаправили 37 судов, которые пытались отчалить от берегов Ирана или прибыть в его порты. Об этом сообщило Центральное командование ВС США в X. Параллельно Штаты обезвреживают установленные в акватории иранские мины.

Ормузский пролив остается закрытым для большинства судов

На важном морском маршруте застряли более 600 крупных коммерческих судов. Статистику приводит The Times со ссылкой на данные мониторинга. Запасы продовольствия на борту судов почти исчерпаны, а настроения экипажей стремительно ухудшаются.

ВМС Ирана — подразделение элитных сил Корпуса стражей исламской революции — задержали два контейнеровоза в Ормузском проливе, сообщает агентство IRNA. Суда — MSC Francesca (связано с Израилем) и Epaminondas (под флагом Либерии) — якобы проходили через пролив без разрешения, отключали навигационные системы и нарушали правила несколько раз. Иран утверждает, что это было сознательное нарушение.

Последствия блокировки Ормузского пролива будут ощущаться еще долго

Ормузский пролив больше никогда не будет таким, как до войны. Об этом сказал заместитель спикера иранского парламента Али Никзад. Он пояснил, что это решение принял сам верховный лидер Ирана — аятолла Хаменеи. Никзад подчеркнул: «Мы не вернем пролив в старое состояние — это приказ лидера». При этом Хаменеи давно не появлялся на публике, но его указы по-прежнему действуют.

Даже если Ормузский пролив откроют — нефтяной рынок всё равно не восстановится сразу. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак. Он объяснил: за время конфликта очень много нефти так и не попало на рынок — танкеры застряли у пролива, не могли пройти. Сейчас, чтобы всё вернулось к тому уровню, который был до войны, нужно время. Даже при самом лучшем сценарии — открытии пролива — на это уйдет несколько месяцев.

Глава МИД Ирана летит в Москву для встречи с Владимиром Путиным

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи вылетел в Москву, где 27 апреля встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Министр проведет консультации с российскими властями, чтобы обсудить ход переговоров с США, перспективы прекращения огня на Ближнем Востоке и текущие международные события. Об этом сообщило иранское агентство ISNA. Визит подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом Аракчи сказал, что за 40 дней войны стало ясно: чем больше американские войска в регионе, тем больше нестабильности и конфликтов. По его мнению, страны Ближнего Востока должны сами создать свою систему безопасности — без вмешательства США. Он призвал все государства региона работать вместе, чтобы обеспечить мир и стабильность своими силами.

Израиль одолжил «Железный купол» Арабским Эмиратам

В начале конфликта с Ираном Израиль отправил в ОАЭ свою систему защиты — «Железный купол». Она покинула США и Израиль — систему впервые разместили за границей этих государств.

В страну отправили не только саму систему, но и несколько десятков военных, которые умеют ей управлять. Это произошло после разговора с лидером ОАЭ. За время работы «Железный купол» сбил десятки иранских ракет.

Тем временем США продолжают активно перебрасывать заправщики и военные транспортные самолеты на Ближний Восток. Технику размещают в Израиле, ОАЭ и Иордании.

Дональд Трамп дал Ирану три дня до полного краха