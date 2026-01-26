«Ситуация в мире не безоблачная»: новая эпоха ядерного оружия — Дмитрий Медведев сделал громкие заявления

Сейчас в мире девять ядерных держав Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

5 февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Несмотря на то, что в сентябре 2025 года президент России Владимир Путин предложил США сохранить на год и более соглашение по ядерному оружию, Кремль так и не получил ответа по этому вопросу из Белого дома. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Президент России выдвинул конструктивную инициативу: добровольное сохранение сторонами приверженности лимитам по ДСНВ еще как минимум в течение одного года после завершения его жизненного цикла (то есть после 5 февраля). Глава нашего государства подчеркнул, что эта мера может быть жизнеспособной только при условии, что Америка будет действовать аналогичным образом и не предпримет шагов, которые нарушают сегодняшний паритет», — рассказал Медведев изданию «Коммерсантъ».

По его словам, сохранение этого договора могло бы стать «существенным вкладом в обеспечение глобальной безопасности, расширение стратегического диалога с США».

ДСНВ — это двусторонний договор между Россией и США, официально именуемый «Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». Он был подписан в 2010 году президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, вступил в силу в 2011 году и стал ключевым инструментом контроля над ядерными арсеналами двух крупнейших ядерных держав мира. Подписание ДСНВ стало логическим продолжением предыдущих соглашений по ядерному разоружению.



Главная цель договора — поддержание стратегической стабильности и предсказуемости в сфере ядерного вооружения. ДСНВ устанавливает четкие и проверяемые ограничения на количество стратегических наступательных вооружений у России и США, что снижает риск гонки вооружений и повышает уровень доверия между сторонами.

Также председатель Совета безопасности России отметил, что в будущем может увеличиться число государств, обладающих ядерным оружием.

«Что же касается в целом ситуации в мире, то она, мягко говоря, не безоблачная. Она становится хуже, поскольку общая мировая нестабильность, те противоречия, можно даже сказать, тот разлом, который образовался в мироустройстве, подталкивают ряд стран к тому, чтобы думать о том, как эффективнее всего защищаться. Не исключено, что некоторые страны сочтут, что наиболее оптимальный вариант — это обретение ядерного оружия. Поэтому я полагаю, что ядерный клуб будет в дальнейшем, несмотря на все недовольства по этому поводу, всё-таки расширяться», — допустил Дмитрий Медведев.

Как он отметил, многие государства уже ведут исследования в этой сфере.

«Да, наверное, человечество в этом не заинтересовано, но, скажем по-честному, другого способа гарантированно защитить свою страну, ее суверенитет и интересы человечество не придумало», — подчеркнул зампред Совбеза России.

Сейчас в мире девять ядерных держав. Пять официально признанных: Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. И четыре неофициальные: Индия, Пакистан, Израиль и КНДР.