«С утра чувствовала, что это он». Пловец Николай Свечников погиб в Босфоре — это подтвердила ДНК-экспертиза

Найденное в Босфорском проливе тело принадлежит Николаю Свечникову

Экспертиза ДНК подтвердила, что найденное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом нашим коллегам из MSK1.RU сообщила родственница Николая Свечникова Алена Караман.

Новость об этом семья узнала, возвращаясь ночью из морга. Получив сообщение от турецких адвокатов, родственница Алена Караман попросила остановить машину: «Только что оповестили, что экспертиза подтвердилась».

Мать с трудом сдерживала слезы. Она рассказала, что, несмотря на подтверждение личности, завтра снова поедет в стамбульский морг на опознание.

«Столько времени мы его искали, хочется его увидеть. Я столько таблеток выпила, что всё нормально. Я с утра чувствовала, что это он», — поделилась с MSK1.RU Галина Свечникова.

Накануне в проливе турецкие спасатели обнаружили тело мужчины в гидрокостюме. Родители кандидата в мастера спорта по плаванию прибыли в Стамбул сегодня днем.

Они собирались на опознание, но к телу их не пустили, а лишь взяли генетический материал для ДНК-экспертизы.

Николай Свечников принимал участие в гонке через Босфор в августе 2025 года. Переплыть залив было давней мечтой москвича. Спортсмен был единственным из 3 тысяч участников, кто не добрался до финиша. Искать его начали лишь спустя 12 часов.