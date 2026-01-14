НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

0 м/c,

 759мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,85
EUR 92,40
ПСБ: главные события года
Кафе Rostic’s закрывают?
Что со складом «Вайлдберриз»
Продают крупный завод
На СВО погиб воспитатель детдома
Автобус сбил пешехода. Видео
Как быть с деньгами в 2026 году
Страна и мир Ярославский сенатор высказалась о гибели детей в Новокузнецке: «Комментарии не выдерживают критики»

Ярославский сенатор высказалась о гибели детей в Новокузнецке: «Комментарии не выдерживают критики»

В Совете Федерации намерены изменить законодательство

660
В Совете Федерации изучат трагедию в Новокузнецком роддоме | Источник: Наталия Косихина, Игорь Епифанцев / NGS42.RUВ Совете Федерации изучат трагедию в Новокузнецком роддоме | Источник: Наталия Косихина, Игорь Епифанцев / NGS42.RU

В Совете Федерации изучат трагедию в Новокузнецком роддоме

Источник:

Наталия Косихина, Игорь Епифанцев / NGS42.RU

Сенатор от Ярославской области, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина высказалась о массовой гибели младенцев в роддоме Новокузнецка. По словам политика, после случившегося в Совете Федерации обсудят изменения законодательства.

«Нам необходимо дождаться результатов профессионального расследования, которое сейчас ведут следственный комитет и профильные ведомства, однако появившиеся комментарии в СМИ и социальных сетях от молодых мам о работе сотрудников медучреждения, не выдерживают никакой критики. Бывают разные обстоятельства, однако есть барьеры, которые переходить нельзя ни с морально-этической, ни с правовой точек зрения», — написала сенатор в своем Telegram-канале.

По словам Наталии, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение профильному комитету СФ по социальной политике изучить детали случившегося.

«Наша цель — не просто разобраться в случившемся, а внести изменения в законодательство, которые усилят контроль за безопасностью и исключат саму возможность повторения подобных катастроф в будущем. <…> Виновные, если их вина будет доказана, должны понести самое суровое наказание», — считает Наталия Косихина.

Напомним, Новокузнецкий роддом № 1 в Кемеровской области оказался в центре скандала после того, как стало известно о массовой смерти новорожденных. В январские каникулы в роддоме скончались девять малышей. По версии следствия, к этому могло привести ненадлежащее оказание медицинской помощи.

Наши коллеги из NGS42.RU публиковали истории жительниц, которые рожали в этом роддоме. Роженицы сообщали о хамстве со стороны персонала и потерю детей по причине халатности сотрудников.

По данным СК, по уголовному делу задержаны главный врач и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей. Их подозревают в халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Мы публиковали разбор с врачом о том, что за инфекция могла повлиять на здоровье малышей. Подробности трагедии в Кузбассе ищите в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Массовая гибель Роддом Новокузнецк Наталья Косихина
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
Оптимизация, сокращения, объединения больниц, низкие з/платы, медики, чтобы хоть как-то прожить, вынуждены работать на полторы, две ставки. Вот Вам и выгорание и усталость. Молодые врачи и средний персонал не выдерживают этой гонки, а старые скоро всё на пенсию уйдут.
Гость
1 час
Госпожа Косихина не хочет обратить внимание на свой родной регион? далеко ходить не надо - в г.Данилов выставлено на продажу здание поликлиники в нормальном состоянии(если еще не продано), а то здание которое используется в таком состоянии, что на ремонт данного памятника еще и федерация денег даст около 100млн.? где логика спрашивается?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем