Ярославский сенатор высказалась о гибели детей в Новокузнецке: «Комментарии не выдерживают критики»

В Совете Федерации изучат трагедию в Новокузнецком роддоме Источник: Наталия Косихина, Игорь Епифанцев / NGS42.RU

Сенатор от Ярославской области, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина высказалась о массовой гибели младенцев в роддоме Новокузнецка. По словам политика, после случившегося в Совете Федерации обсудят изменения законодательства.

«Нам необходимо дождаться результатов профессионального расследования, которое сейчас ведут следственный комитет и профильные ведомства, однако появившиеся комментарии в СМИ и социальных сетях от молодых мам о работе сотрудников медучреждения, не выдерживают никакой критики. Бывают разные обстоятельства, однако есть барьеры, которые переходить нельзя ни с морально-этической, ни с правовой точек зрения», — написала сенатор в своем Telegram-канале.

По словам Наталии, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение профильному комитету СФ по социальной политике изучить детали случившегося.

«Наша цель — не просто разобраться в случившемся, а внести изменения в законодательство, которые усилят контроль за безопасностью и исключат саму возможность повторения подобных катастроф в будущем. <…> Виновные, если их вина будет доказана, должны понести самое суровое наказание», — считает Наталия Косихина.

Напомним, Новокузнецкий роддом № 1 в Кемеровской области оказался в центре скандала после того, как стало известно о массовой смерти новорожденных. В январские каникулы в роддоме скончались девять малышей. По версии следствия, к этому могло привести ненадлежащее оказание медицинской помощи.

Наши коллеги из NGS42.RU публиковали истории жительниц, которые рожали в этом роддоме. Роженицы сообщали о хамстве со стороны персонала и потерю детей по причине халатности сотрудников.

По данным СК, по уголовному делу задержаны главный врач и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей. Их подозревают в халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.