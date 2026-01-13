Пациентки писали о равнодушии и старом оборудовании: что известно о кузбасском роддоме, где массово умирали младенцы

Пациентки в соцсетях заявляли, что в роддоме якобы не хватает сотрудников Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU

Главный роддом Новокузнецка, где ежегодно принимают около 2500 родов, оказался в центре скандала после череды смертей новорожденных. На фоне трагедии губернатор отстранил главврача.

Редакция NGS42.RU разбирается, как учреждение — при многомиллионных вложениях из бюджета и десятках плохих отзывов от рожениц — продолжало работать.

Что известно о роддоме?

Родильный дом, где массово умирали младенцы, — подразделение главной новокузнецкой больницы № 1. На официальном сайте мало детальной информации о работе учреждения. Известно, что акушерское отделение принимает в среднем около 2500 родов. Реанимация тем временем, по их данным, в год спасает около 60 недоношенных новорожденных весом до 1000 граммов.

Источник: пресс-служба Минздрава Кузбасса

Но редакции NGS42.RU стало известно, что в учреждении было и немало проблем, которые обнаруживали инспекторы и специалисты во время проверок в 2024 и 2025 годах. В числе больше 150 нарушений, неработающая вентиляция и отсутствие дозаторов с антисептиками и мылом лишь часть предписаний.

При этом, судя по отзывам, впечатление у женщин, рожавших в этом месте, очень смешанное. Многие жалуются на наплевательское отношение со стороны врачей и другого персонала, на хамство и даже потерю детей по причине халатности сотрудников.

«А дальше начался ужас. Врач ушла на плановые роды, и меня оставили в родблоке. В крови, моче, еще аппарат закончил выдавать лекарство и пикал целый час! Никто как будто бы и не слышал! Лежишь, как в проходном дворе: все заходят-выходят, и всем глубоко наплевать, как ты. Платно, бесплатно — лежи в луже! Удобно, неудобно, даже не поздороваются. Еще с такими злющими лицами, зачем вы вообще на работу с людьми приходите!» — писала Людмила в 2GIS в конце декабря 2025 года.

«Рожала в ноябре 2024 года. Отношения желает лучшего, сломали ключицу малышу, выявили только на третий день, обвинив меня, что рожать не умею. Плод был крупный: 4,400 кг. Нахлебалась околоплодных вод, плохо выкачали. Постоянно просила посмотреть ее, в итоге нехотя забрали малыша и осмотрели. В итоге помогли», — рассказывала некая Жанна Николаева.

Резонансные истории вокруг родительного дома № 1 возникали и раньше. Недавно родные одной из пациенток заявили о гибели младенца, которому якобы оторвали руку во время родов. Ни сотрудники больницы, ни областной минздрав до сих пор не дали ответа, что там было на самом деле, хотя темой интересовался даже следком.

В соцсетях на фоне ситуации со вспышкой неизвестной инфекции роженицы отмечают, что там до сих пор якобы пользуются старым оборудованием. При этом, согласно официальным данным минздрава, только в прошлом году на закупку нового оборудования отделению выделили более 50 миллионов рублей. Например, зимой в реанимацию для новорожденных и недоношенных детей привозили 25 прикроватных неонатальных мониторов, центральную систему мониторинга, новый аппарат УЗИ и кувез для транспортировки новорожденных.

Что известно об отстраненном главвраче?

Губернатор области Илья Середюк отстранил от работы главврача городской больницы № 1 Виталия Хераскова.

Источник: пресс-служба Минздрава Кузбасса

До трагедии в отделении он отработал на должности главы горбольницы всего год. Коллективу в роли нового руководителя в декабре 2024 года его представлял тогда еще министр здравоохранения Дмитрий Беглов, который ныне находится в СИЗО по делу о взятках.

«Его знания и опыт помогут реализовать задачи, которые стоят перед нами. Это повышение качества и доступности медпомощи, квалификации специалистов, информатизация организационных процессов, внедрение инновационных технологий», — писал в 2024 году глава минздрава в соцсетях.

Источник: пресс-служба Минздрава Кузбасса

До работы в головном медучреждении Новокузнецка Херасков был заместителем Беглова и курировал именно южную агломерацию. О его работе как практикующем враче ничего не известно, но административные роли он занимает с 2007 года.

Пока не стал замминистра в 2020 году, он возглавлял новокузнецкие городские больницы № 2 и 5, а также больше года — областной кардиодиспансер.